https://ria.ru/20250519/tshaskovskiy-2017495749.html

Биография Рафала Тшасковского

Биография Рафала Тшасковского - РИА Новости, 19.05.2025

Биография Рафала Тшасковского

Рафал Тшасковский родился 17 января 1972 года в Варшаве в семье известного польского пианиста и джазового композитора Анджея Тшасковского. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T11:09:00+03:00

2025-05-19T11:09:00+03:00

2025-05-19T11:09:00+03:00

справки

польша

рафал тшасковски

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Рафал Тшасковский родился 17 января 1972 года в Варшаве в семье известного польского пианиста и джазового композитора Анджея Тшасковского. В 1996 году окончил с отличием факультет журналистики и политических исследований Института международных отношений Варшавского университета, получив степень магистра международных отношений. В этом же году окончил факультет современных языков того же университета, где изучал английскую филологию. В 1997 году окончил факультет европейских исследований Колледжа Европы (Варшава).В 1995 году был стипендиатом Оксфордского университета (Великобритания), а в 2002 году – Института исследований безопасности Европейского союза в Париже (Франция).В 2004 году получил степень доктора в области политических наук на факультете журналистики и политических исследований Института международных отношений Варшавского университета. Уже в старших классах Тшасковский подрабатывал, давая частные уроки английского языка, а с 1996 по 2002 год работал синхронным переводчиком в Институте маркетинговых исследований компании SMG/KRC.В 1998-2009 годах читал лекции в Национальной школе государственного управления, с 2002 года преподает в частном университете Collegium Civitas в Варшаве. В 2000-2001 годах был советником секретаря Комитета по европейской интеграции Яцека Сариуша-Вольского. С 2002 года был аналитиком Европейского центра в столичном районе Натолин. В 2004-2009 годах Тшасковский работал советником Яцека Сариуша-Вольского и делегации партии "Гражданская платформа" в Европейском парламенте.В 2009 году получил мандат в Европарламенте 7-го созыва от "Гражданской платформы". Был вице-председателем комитета по конституционным вопросам, принимал участие в переговорах по Многолетнему финансовому плану Европейского союза на 2014-2020 годы. Являлся также членом комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей, где занимался электронной коммерцией, законодательством о защите прав потребителей и государственными закупками.В 2013-2014 годах был министром по цифровизации и администрированию в правительстве Дональда Туска. Отвечал за защиту онлайн-данных, кибербезопасность и онлайн-доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, взаимодействовал с местными органами власти, координировал оказание помощи при стихийных бедствиях.В 2014-2015 годах – заместитель министра иностранных дел по делам Европейского совета и полномочный представитель премьер-министра в ЕС в правительстве Евы Копач. Отвечал за государственную европейскую политику, участвовал в ключевых переговорах ЕС.В 2015 году был избран депутатом Сейма VIII созыва. Был заместителем председателя комитета по делам ЕС. В ноябре 2016 году был назначен министром иностранных дел в теневом кабинете, созданном "Гражданской платформой".В 2017 году он стал вице-президентом Европейской народной партии.В ноябре 2017 года был выдвинут кандидатом на выборах мэра Варшавы от коалиции оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочестная". В октябре 2018 года был избран мэром Варшавы в первом туре, получив поддержку 56,67% избирателей. Его главный оппонент Патрик Який, представлявший "Право и справедливость", набрал вдвое меньше голосов – 28,53%. Тшасковский был официально приведен к присяге 22 ноября 2018 года.С 2019 года – член Европейского комитета регионов, где является членом комитета по политике территориального сплочения и бюджету ЕС и комитета по окружающей среде, изменению климата и энергетике. С февраля 2020 года является заместителем председателя партии "Гражданская платформа". В мае 2020 года Рафал Тшасковский был выдвинут кандидатом на президентских выборах от партии "Гражданская платформа". Он прошел во второй тур, состоявшийся в июле 2020 года, но проиграл Анджею Дуде, получив 48,97% голосов. В сентябре 2020 года Тшасковский основал фонд, носящий его имя, а в октябре того же года – Движение за единую Польшу. В 2021 году он стал председателем политического совета ассоциации местного самоуправления "Yes! Для Польши".В 2024 году он снова баллотировался на пост мэра Варшавы от партии "Гражданская платформа". На состоявшихся 7 апреля 2024 года выборах победил в первом туре, набрав 57,41% голосов. 7 мая Тшасковский был приведен к присяге на второй срок.В ноябре 2024 года Тшасковский снова был выдвинут кандидатом на президентских выборах, которые были назначены на 18 мая 2025 года, от партии "Гражданская платформа".По итогам первого тура президентских выборов, прошедших 18 мая 2025 года, Рафал Тшасковский с 31,3% голосов вышел во второй тур.В своей предвыборной программе он выступает за повышение конкурентоспособности польской экономики, необходимость обеспечения ее доступа к дешевой энергии и ответственное проведение трансформации горнодобывающей промышленности. Касательно международной политики и вопросов обороны Тшасковский поддерживает дальнейшее укрепление польской армии и силовых структур. Он подчеркивает, что, увеличив расходы на оборону, Польша должна убедить другие страны ЕС и НАТО предпринять аналогичные действия, чтобы "взять на свои плечи ответственность за безопасность Европы".Делая акцент на экономических и других внутренних вопросах, Рафал Тшасковский в своей программе уделил совсем мало внимания международной повестке. Тем не менее очевидно его стремление продолжать нынешний внешнеполитический курс Польши, в том числе в части поддержки Украины.Однако в январе 2025 года Тшасковский обратился к правительству с просьбой проработать изменение закона о социальных выплатах, в том числе по программе "800+", которая предусматривает ежемесячную выплату 800 злотых (около 200 долларов) на каждого несовершеннолетнего члена семьи. В настоящее время такие пособия выплачивается всем гражданам Украины, имеющим в Польше статус беженца, наравне с гражданами Польши. Тшасковский предлагает выплачивать пособия украинцам при условии, что они живут, работают и платят налоги в Польше. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что предложение выплачивать пособие только мигрантам, в том числе украинцам, которые соответствуют этим критериям, будет в срочном порядке рассмотрено правительством. Сейчас проект поправок разрабатывается в министерстве внутренних дел и администрации.Также Рафал Тшасковский заявил, что Польша не может бесконечно обращаться с украинцами, получившими статус беженцев, как со своими гражданами: "…вначале это, конечно, было похвально, но мы не можем продолжать так бесконечно... Это простой здравый смысл". Политик проявил себя как активный борец за права ЛГБТ-сообщества* и женщин.В 2018 году, еще будучи кандидатом на пост мэра Варшавы, он заявил, что хотел бы стать первым мэром столицы, который поженит однополую пару. В феврале 2019 года Тшасковский подписал "Политику города Варшавы в отношении сообщества ЛГБТ+*", вызвавшую много споров в польском обществе. Документ предполагает действия в различных областях по борьбе с дискриминацией представителей вышеуказанного сообщества. Одним из пунктов предвыборной программы Тшасковского также является поддержка сообщества ЛГБТ* за счет государственных средств. Он пообещал также, что на посту президента будет бороться за отмену текущего практически полного запрета на аборты, введенного во время правления партии "Право и справедливость". Рафал Тшасковский – полиглот, он владеет английским, французским, испанским, русским и итальянским языками.Женат, в семье двое детей.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, польша, рафал тшасковски