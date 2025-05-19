https://ria.ru/20250519/trusov-2017904362.html

Модернизация медучреждений Ярославской области повысит качество медпомощи

Модернизация медучреждений Ярославской области повысит качество медпомощи - РИА Новости, 19.05.2025

Модернизация медучреждений Ярославской области повысит качество медпомощи

Модернизация медучреждений Ярославской области повысит качество медицинского обслуживания жителей региона, сообщил первый заместитель министра здравоохранения... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:40:00+03:00

2025-05-19T17:40:00+03:00

2025-05-19T17:54:00+03:00

ярославская область

ярославская область

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Модернизация медучреждений Ярославской области повысит качество медицинского обслуживания жителей региона, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов. По данным пресс-службы правительства региона, в результате проводимой модернизации медицинских учреждений региона самым крупным объединением станет Ярославская областная больница, к которой присоединятся госпиталь ветеранов войн и областной перинатальный центр. Процесс планируют завершить до конца августа, отмечают в областном правительстве. "Модернизация медицинских учреждений путем объединения проводится для того, чтобы повысить качество медицинского обслуживания жителей региона. Она позволит оптимизировать работу управленческого и вспомогательного персонала. Врачей и медицинских сотрудников это не коснется", - цитирует пресс-служба первого замминистра здравоохранения региона Максима Трусова. Трусов подчеркнул, что больницы и поликлиники останутся на своих местах, не поменяются даже их названия. Благодаря модернизации регион получит мощную реабилитационную базу, поясняют в областном правительстве. Отделение реабилитации госпиталя ветеранов войн, областная клиническая больница будут иметь единый материально-технический комплекс, штат высокопрофессиональных специалистов-реабилитологов во главе с главным внештатным реабилитологом министерства здравоохранения Ярославской области. "Это особенно актуально в свете реабилитации участников СВО. Мы объединяем усилия госпиталя ветеранов и областной больницы в лечении и реабилитации всех участников боевых действий и членов их семей, воплощая в жизнь принцип многопрофильности лечения и диагностики, а также оперативности оказания этой помощи", - цитирует пресс-служба областного правительства главврача областной клинической больницы Михаила Осипова. Включение в модернизированный комплекс перинатального центра позволит максимально упростить оказание многопрофильной помощи беременным и роженицам, поскольку в медицинской практике часто возникают случаи, когда будущей маме требуется помощь хирурга, кардиолога или невролога, подчеркивают в правительстве региона.

https://ria.ru/20250507/medobsluzhivanie-2015571846.html

https://ria.ru/20250514/modernizatsiya-2016848086.html

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ярославская область, здоровье - общество