https://ria.ru/20250519/tramp-2017949616.html
Глава ЕК поговорила с Трампом по итогам его беседы с Путиным
Глава ЕК поговорила с Трампом по итогам его беседы с Путиным - РИА Новости, 19.05.2025
Глава ЕК поговорила с Трампом по итогам его беседы с Путиным
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вместе с рядом лидеров стран Евросоюза провела разговор с президентом США Дональдом Трампом по... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:02:00+03:00
2025-05-19T22:02:00+03:00
2025-05-19T22:02:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вместе с рядом лидеров стран Евросоюза провела разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам его беседы с российским президентом Владимиром Путиным. Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа длилась более двух часов. "Провела хороший телефонный разговор с Дональдом Трампом вместе с президентом (Франции - ред.) Эммануэлем Макроном, премьер-министром (Италии - ред.) Джорджей Мелони, президентом (Финляндии - ред.) Александром Стуббом, канцлером (Германии - ред.) Фридрихом Мерцем и... Зеленским по итогам телефонного разговора с президентом Путиным", - написала Фон дер Ляйен. Источники сообщили, что разговор европейских лидеров и Зеленского с Трампом длился около часа.
https://ria.ru/20250519/putin-2017929984.html
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в мире, сша, россия, франция, дональд трамп, владимир путин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Глава ЕК поговорила с Трампом по итогам его беседы с Путиным
Глава ЕК фон дер Ляйен позвонила Трампу по итогам его разговора с Путиным