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Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона - РИА Новости, 19.05.2025
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Вологодская область
 
17:15 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/tikhon-2017890451.html
Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона
Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона - РИА Новости, 19.05.2025
Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона
Вологодская область торжественно встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:15:00+03:00
2025-05-19T17:15:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
русская православная церковь
вологодская область
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вологодская область торжественно встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона, сообщает пресс-служба губернатора региона. На ступенях храма Александра Невского в Вологде губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обратился с приветственным словом к собравшимся и принял участие в первом молебне. "В этот торжественный день мы встречаем мощи святителя Тихона, патриарха Московского. Делаем мы это по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это событие является еще одним знаком нашего праведного движения по пути добра, любви, справедливости и созидания. Это и есть символ соработничества власти светской и власти духовной, символ совместного творчества с нашим дорогим и очень близким духовным соратником владыкой Саввой", – сказал Филимонов. Он добавил, что имя святителя Тихона связано с очень непростым, трагическим, переломным периодом в истории России. "Для меня лично имя святителя Тихона ассоциируется с понятием торжества русского духа и торжества православия. Особенно сегодня, когда у нас в Вологодской области – месте силы русского мира и души русского севера – встречаем эти мощи, отрадно напомнить, что Вологодская земля известна таким количеством святых на земле Вологодской просиявших, которым не может похвалиться ни один другой регион России", – подчеркнул губернатор. Принесение мощей святителя Тихона посвящено 100-летию со дня его блаженной кончины, всего они побывают в 90 епархиях России. В Вологде принять участие в молебнах можно было 18 и 19 мая в Воскресенском соборе на Кремлевской площади, затем ковчег с мощами продолжит свой маршрут по стране и отбудет в Костромскую епархию. Принесение великих святынь в регионы проводится раз в год, чтобы максимальное число верующих в разных епархиях могли приобщиться к общероссийскому православному наследию. Так, в прошлом году на вологодской земле побывала Казанская икона Божией Матери, а в этом – мощи святителя Тихона. Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва выразил благодарность главе региона за его народосберегающие инициативы, в частности – борьбу за трезвость местного населения и работу по профилактике абортов. Он подчеркнул, что эти инициативы полностью поддерживает Русская православная церковь и русский православный народ. Филимонов поблагодарил владыку за слова поддержки. "В этот памятный день я желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, божьей помощи во всех начинаниях и всесторонней победы. Быть добру, дорогие братия и сестры. Сердечная благодарность и поклон", – сказал глава региона.
https://ria.ru/20250515/forum-2017204284.html
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георгий филимонов, русская православная церковь, вологодская область
Вологодская область, Георгий Филимонов, Русская православная церковь, Вологодская область
Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона

Вологодская область встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Тихон
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и Всея Руси Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вологодская область торжественно встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона, сообщает пресс-служба губернатора региона.
На ступенях храма Александра Невского в Вологде губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обратился с приветственным словом к собравшимся и принял участие в первом молебне.
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"В этот торжественный день мы встречаем мощи святителя Тихона, патриарха Московского. Делаем мы это по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это событие является еще одним знаком нашего праведного движения по пути добра, любви, справедливости и созидания. Это и есть символ соработничества власти светской и власти духовной, символ совместного творчества с нашим дорогим и очень близким духовным соратником владыкой Саввой", – сказал Филимонов.
Он добавил, что имя святителя Тихона связано с очень непростым, трагическим, переломным периодом в истории России.
"Для меня лично имя святителя Тихона ассоциируется с понятием торжества русского духа и торжества православия. Особенно сегодня, когда у нас в Вологодской области – месте силы русского мира и души русского севера – встречаем эти мощи, отрадно напомнить, что Вологодская земля известна таким количеством святых на земле Вологодской просиявших, которым не может похвалиться ни один другой регион России", – подчеркнул губернатор.
Принесение мощей святителя Тихона посвящено 100-летию со дня его блаженной кончины, всего они побывают в 90 епархиях России. В Вологде принять участие в молебнах можно было 18 и 19 мая в Воскресенском соборе на Кремлевской площади, затем ковчег с мощами продолжит свой маршрут по стране и отбудет в Костромскую епархию.
Принесение великих святынь в регионы проводится раз в год, чтобы максимальное число верующих в разных епархиях могли приобщиться к общероссийскому православному наследию. Так, в прошлом году на вологодской земле побывала Казанская икона Божией Матери, а в этом – мощи святителя Тихона.
Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва выразил благодарность главе региона за его народосберегающие инициативы, в частности – борьбу за трезвость местного населения и работу по профилактике абортов. Он подчеркнул, что эти инициативы полностью поддерживает Русская православная церковь и русский православный народ.
Филимонов поблагодарил владыку за слова поддержки.
"В этот памятный день я желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, божьей помощи во всех начинаниях и всесторонней победы. Быть добру, дорогие братия и сестры. Сердечная благодарность и поклон", – сказал глава региона.
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Вологодская областьГеоргий ФилимоновРусская православная церковьВологодская область
 
 
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