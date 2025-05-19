https://ria.ru/20250519/tikhon-2017890451.html

Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона

Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона - РИА Новости, 19.05.2025

Вологодчина встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона

Вологодская область торжественно встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:15:00+03:00

2025-05-19T17:15:00+03:00

2025-05-19T17:15:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

русская православная церковь

вологодская область

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вологодская область торжественно встретила ковчег с честными мощами святителя Тихона, сообщает пресс-служба губернатора региона. На ступенях храма Александра Невского в Вологде губернатор Вологодской области Георгий Филимонов обратился с приветственным словом к собравшимся и принял участие в первом молебне. "В этот торжественный день мы встречаем мощи святителя Тихона, патриарха Московского. Делаем мы это по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это событие является еще одним знаком нашего праведного движения по пути добра, любви, справедливости и созидания. Это и есть символ соработничества власти светской и власти духовной, символ совместного творчества с нашим дорогим и очень близким духовным соратником владыкой Саввой", – сказал Филимонов. Он добавил, что имя святителя Тихона связано с очень непростым, трагическим, переломным периодом в истории России. "Для меня лично имя святителя Тихона ассоциируется с понятием торжества русского духа и торжества православия. Особенно сегодня, когда у нас в Вологодской области – месте силы русского мира и души русского севера – встречаем эти мощи, отрадно напомнить, что Вологодская земля известна таким количеством святых на земле Вологодской просиявших, которым не может похвалиться ни один другой регион России", – подчеркнул губернатор. Принесение мощей святителя Тихона посвящено 100-летию со дня его блаженной кончины, всего они побывают в 90 епархиях России. В Вологде принять участие в молебнах можно было 18 и 19 мая в Воскресенском соборе на Кремлевской площади, затем ковчег с мощами продолжит свой маршрут по стране и отбудет в Костромскую епархию. Принесение великих святынь в регионы проводится раз в год, чтобы максимальное число верующих в разных епархиях могли приобщиться к общероссийскому православному наследию. Так, в прошлом году на вологодской земле побывала Казанская икона Божией Матери, а в этом – мощи святителя Тихона. Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва выразил благодарность главе региона за его народосберегающие инициативы, в частности – борьбу за трезвость местного населения и работу по профилактике абортов. Он подчеркнул, что эти инициативы полностью поддерживает Русская православная церковь и русский православный народ. Филимонов поблагодарил владыку за слова поддержки. "В этот памятный день я желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, божьей помощи во всех начинаниях и всесторонней победы. Быть добру, дорогие братия и сестры. Сердечная благодарность и поклон", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20250515/forum-2017204284.html

https://ria.ru/20250408/turizm-2010052398.html

вологодская область

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георгий филимонов, русская православная церковь, вологодская область