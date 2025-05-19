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Старообрядческий священник рассказал, как крестил бойцов на фронте СВО - РИА Новости, 19.05.2025
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Религия
 
13:06 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/svyaschennik-2017816825.html
Старообрядческий священник рассказал, как крестил бойцов на фронте СВО
Старообрядческий священник рассказал, как крестил бойцов на фронте СВО - РИА Новости, 19.05.2025
Старообрядческий священник рассказал, как крестил бойцов на фронте СВО
Настоятель старообрядческого Преображенского храма города Клинцы Брянской области иерей Михаил Смирнов рассказал, что выезжавшие на фронт во время специальной... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:06:00+03:00
2025-05-19T13:06:00+03:00
религия
москва
брянская область
клинцы
религия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Настоятель старообрядческого Преображенского храма города Клинцы Брянской области иерей Михаил Смирнов рассказал, что выезжавшие на фронт во время специальной военной операции старообрядческие священники совершали крещения бойцов на передовой."По прямым запросам конкретным подразделениям мы передавали нужные предметы бытовой техники, духовные книги, брошюры. Конечно, многие воины были с разными вероисповеданиями, но были встречи, пастырская помощь, исповеди, причастия. Были даже крещения "на ленточке" нашими единоверцами", – рассказал он на круглом столе "Великая Отечественная война и старообрядцы в зеркале истории" в старообрядческом Рогожском духовном центре в Москве.Он отметил, что брянские старообрядцы продолжают гуманитарные выезды в ДНР, поддерживая приход РПСЦ в Ольховатке.
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москва, брянская область, клинцы, религия
Религия, Москва, Брянская область, Клинцы, Религия

Старообрядческий священник рассказал, как крестил бойцов на фронте СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами
Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Настоятель старообрядческого Преображенского храма города Клинцы Брянской области иерей Михаил Смирнов рассказал, что выезжавшие на фронт во время специальной военной операции старообрядческие священники совершали крещения бойцов на передовой.
"По прямым запросам конкретным подразделениям мы передавали нужные предметы бытовой техники, духовные книги, брошюры. Конечно, многие воины были с разными вероисповеданиями, но были встречи, пастырская помощь, исповеди, причастия. Были даже крещения "на ленточке" нашими единоверцами", – рассказал он на круглом столе "Великая Отечественная война и старообрядцы в зеркале истории" в старообрядческом Рогожском духовном центре в Москве.
Он отметил, что брянские старообрядцы продолжают гуманитарные выезды в ДНР, поддерживая приход РПСЦ в Ольховатке.
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РелигияМоскваБрянская областьКлинцыРелигия
 
 
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