Старообрядческий священник рассказал, как крестил бойцов на фронте СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами
Военный священник отец иерей Роман Чебоненко во время осмотра улиц Авдеевки саперами
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Настоятель старообрядческого Преображенского храма города Клинцы Брянской области иерей Михаил Смирнов рассказал, что выезжавшие на фронт во время специальной военной операции старообрядческие священники совершали крещения бойцов на передовой.
"По прямым запросам конкретным подразделениям мы передавали нужные предметы бытовой техники, духовные книги, брошюры. Конечно, многие воины были с разными вероисповеданиями, но были встречи, пастырская помощь, исповеди, причастия. Были даже крещения "на ленточке" нашими единоверцами", – рассказал он на круглом столе "Великая Отечественная война и старообрядцы в зеркале истории" в старообрядческом Рогожском духовном центре в Москве.
Он отметил, что брянские старообрядцы продолжают гуманитарные выезды в ДНР, поддерживая приход РПСЦ в Ольховатке.
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