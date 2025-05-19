https://ria.ru/20250519/sud-2017835782.html
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой - РИА Новости, 19.05.2025
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой
Центральный районный суд Воронежа продлил до 17 июля домашний арест заместителю министра ЖКХ Елене Евсюковой, которая подозревается в мошенничестве, сообщили... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:22:00+03:00
2025-05-19T14:22:00+03:00
2025-05-19T14:36:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа продлил до 17 июля домашний арест заместителю министра ЖКХ Елене Евсюковой, которая подозревается в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Мера пресечения (в виде домашнего ареста - ред.) продлена (Евсюковой - ред) до 17 июля 2025 года", - сообщили в пресс-службе Центрального районного суд Воронежа. В конце января Центральный райсуд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителям министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталье Толчеевой. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, жкх, воронеж, воронежская область, россия
Происшествия, ЖКХ, Воронеж, Воронежская область, Россия
Суд продлил домашний арест замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой
Замминистра ЖКХ Воронежской области Евсюковой продлили домашний арест до 17 июля