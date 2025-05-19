https://ria.ru/20250519/sud-2017752556.html

Осужденный организатор смертельного тура на Эльбрус обжаловал приговор

Осужденный организатор смертельного тура на Эльбрус обжаловал приговор - РИА Новости, 19.05.2025

Осужденный организатор смертельного тура на Эльбрус обжаловал приговор

Осужденный на пять лет и семь месяцев лишения свободы за гибель пяти туристов на Эльбрусе в 2021 году организатор восхождения Денис Алимов подал апелляцию на... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:31:00+03:00

2025-05-19T05:31:00+03:00

2025-05-19T05:31:00+03:00

происшествия

эльбрус

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НАЛЬЧИК, 19 мая – РИА Новости. Осужденный на пять лет и семь месяцев лишения свободы за гибель пяти туристов на Эльбрусе в 2021 году организатор восхождения Денис Алимов подал апелляцию на приговор, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Апелляционная жалоба поступила в Верховный суд Кабардино-Балкарии 24 апреля, судебное заседание по ней назначено на 29 мая", - указано в материалах суда. Группа из четырех гидов и 16 альпинистов, совершавшая восхождение на Эльбрус, вечером 23 сентября 2021 года на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасателям удалось спасти 14 человек, 11 из них попали в больницу, пятеро погибли. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи пришли к выводу, что организатор восхождения Денис Алимов знал, что часть привлеченных им проводников не соответствует квалификационным требованиям, также не было принято во внимание, что в сентябре погодные условия неблагоприятны для прохождения маршрута на западную вершину Эльбруса с юга. Кроме того, организаторы не оценили уровень подготовки, амуниции и состояния здоровья участников группы. После ухудшения погоды проводники не смогли собственными силами спустить всю группу к исходной точке и своевременно организовать эвакуацию. В феврале Эльбрусский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил Алимова к пяти годам и семи месяцам лишения свободы, один из инструкторов-проводников - Антон Никифоров - получил три с половиной года, а другой - Илья Чуйков - три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Всем им также на два года запрещено заниматься туристской деятельностью. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что фигурантами дела были еще два гида, но один из них, находясь под подпиской о невыезде, скрылся от следствия, а другой подписал контракт на участие в специальной военной операции.

https://ria.ru/20240109/sud-1920368026.html

https://ria.ru/20230901/ekskursii-1893369297.html

эльбрус

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, эльбрус