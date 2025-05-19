Мир для Зеленского станет политической смертью, заявил Степашин
Экс-гпремьер Степашин: мир для Зеленского станет политической смертью
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мир для Владимира Зеленского станет политической смертью, заявил бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты".
"Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической", - сказал Степашин.
Он добавил, что только война дает Зеленскому "возможность сохранять и власть, и жизнь".
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.