https://ria.ru/20250519/stepashin-2017736842.html

Мир для Зеленского станет политической смертью, заявил Степашин

Мир для Зеленского станет политической смертью, заявил Степашин - РИА Новости, 19.05.2025

Мир для Зеленского станет политической смертью, заявил Степашин

Мир для Владимира Зеленского станет политической смертью, заявил бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:17:00+03:00

2025-05-19T00:17:00+03:00

2025-05-19T13:05:00+03:00

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украина

стамбул

владимир зеленский

владимир путин

сергей степашин

российский книжный союз

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мир для Владимира Зеленского станет политической смертью, заявил бывший председатель правительства РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью сайту "Аргументы и факты". "Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически. Да и, по большому счету, мир для Зеленского станет политической смертью, а может, и не только политической", - сказал Степашин. Он добавил, что только война дает Зеленскому "возможность сохранять и власть, и жизнь". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017709459.html

https://ria.ru/20250518/zelenskiy-2017644283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, сергей степашин, российский книжный союз