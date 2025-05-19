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Спецоперация, 19 мая: освобождены два села в ДНР и Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 19.05.2025 (обновлено: 18:13 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017914127.html
Спецоперация, 19 мая: освобождены два села в ДНР и Сумской области
Спецоперация, 19 мая: освобождены два села в ДНР и Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Спецоперация, 19 мая: освобождены два села в ДНР и Сумской области
Российская войска взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, женщина погибла при атаке дрона в Белгородском Шебекино, средства ПВО сбили РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:12:00+03:00
2025-05-19T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская войска взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, женщина погибла при атаке дрона в Белгородском Шебекино, средства ПВО сбили ночью 35 беспилотников над Россией. ВС России взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области Российская войска взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли около 1215 военнослужащих за сутки. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 127 беспилотников. В Кремле заявили, что разговор Путина и Трампа будет важным Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет важным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Естественно, разговор важный - с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящем разговоре Путина и Трампа. Он также заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами. Трамп 17 мая сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным. ПВО ночью сбила 35 БПЛА над Россией Российские средства ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над Крымом, восемь - над Брянской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России. Женщина погибла при атаке дрона в Белгородском Шебекино Женщина погибла и еще одна тяжело ранена в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что с погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног, уточнил глава области. Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики. "Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова. Россия вернула еще одного ребенка с Украины Семнадцатилетнюю девочку, проживавшую на Украине, удалось вернуть к маме в Россию при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, семья девочки ранее проживала на Украине, потом мама по личным делам уехала в Россию. В 2024 году папа девочки умер, и она осталась со старшей сестрой. "Спасибо государству Катар за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств", - добавила детский омбудсмен. Лидеры Италии, Великобритании, ФРГ и Франции обсудили с Трампом Украину Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. "Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Сумская область

Спецоперация, 19 мая: освобождены два села в ДНР и Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская войска взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, женщина погибла при атаке дрона в Белгородском Шебекино, средства ПВО сбили ночью 35 беспилотников над Россией.

ВС России взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области

Российская войска взяли под контроль Новооленовку в ДНР и Марьино в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли около 1215 военнослужащих за сутки. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 127 беспилотников.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новооленовка в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новооленовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новооленовка в ДНР

В Кремле заявили, что разговор Путина и Трампа будет важным

Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет важным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, разговор важный - с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
Он также заявил, что Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.
Трамп 17 мая сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Раде сделали неожиданное заявление перед разговором Путина и Трампа
Вчера, 17:23

ПВО ночью сбила 35 БПЛА над Россией

Российские средства ПВО уничтожили ночью 26 украинских беспилотников над Крымом, восемь - над Брянской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны России.

Женщина погибла при атаке дрона в Белгородском Шебекино

Женщина погибла и еще одна тяжело ранена в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что с погибшей в машине была ещё одна женщина, которую доставили в Шебекинскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии. У пострадавшей открытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, шеи, грудной клетки, рук и ног, уточнил глава области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
Вчера, 08:00

Белоусов заявил о продвижении ВС России на Шахтерском направлении

Российские военные уверенно продвигаются на шахтерском направлении, ВСУ понесли значительные потери, двое военнослужащих удостоены звания Героя России за мужество, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Министр поздравил военнослужащих 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики.
"Сегодня вы уверенно продвигаетесь на шахтерском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес значительные потери. За мужество и героизм, проявленные при освобождении семи населенных пунктов, более 3 800 военнослужащих награждены государственными наградами, а двое из них удостоены высокого звания Героя Российской Федерации", - говорится в поздравительной телеграмме Белоусова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине
Вчера, 08:00

Россия вернула еще одного ребенка с Украины

Семнадцатилетнюю девочку, проживавшую на Украине, удалось вернуть к маме в Россию при посредничестве Катара, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, семья девочки ранее проживала на Украине, потом мама по личным делам уехала в Россию. В 2024 году папа девочки умер, и она осталась со старшей сестрой.
"Спасибо государству Катар за участие в переговорах с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помогал Международный Комитет Красного Креста, представители профильных ведомств", - добавила детский омбудсмен.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
На украинском телевидении Путина назвали президентом Украины
Вчера, 13:43

Лидеры Италии, Великобритании, ФРГ и Франции обсудили с Трампом Украину

Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону в преддверии предстоящего в понедельник разговора лидеров США и России, сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаСумская область
 
 
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