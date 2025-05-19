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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:19:00+03:00
2025-05-19T12:19:00+03:00
2025-05-19T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР."ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Кракен", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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харьковская область, россия, ямполь, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Ямполь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО: ВСУ потеряли более 230 боевиков и БТР М113 в зоне действий "Запада" за сутки