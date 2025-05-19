https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017805698.html

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:19:00+03:00

2025-05-19T12:19:00+03:00

2025-05-19T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР."ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Кракен", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, ямполь, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф