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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 19.05.2025
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ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:19:00+03:00
2025-05-19T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР."ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Кракен", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Ямполь, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО: ВСУ потеряли более 230 боевиков и БТР М113 в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх бригад и одного погранотряда ВСУ, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново в Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск в ДНР, а также Новоегоровка в ЛНР.
"ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Кракен", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияЯмпольВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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