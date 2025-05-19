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Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области
Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области
Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:29:00+03:00
2025-05-19T08:29:00+03:00
2025-05-19T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и Белгородской области, сообщил РИА Новости боец группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Каспер". "Цели у нас разные. Работали и по расчетам БПЛА, минометному расчету по живой силе (ВСУ - ред.). Но большинство у нас расчеты БПЛА. Мы замечали, что после отработки по этих целей, "птиц" (БПЛА - ред.) становится меньше, а бывает день, два и даже ночью не летают", - рассказал "Каспер", комментируя работу артиллеристов.
https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области
Артиллеристы "Ахмата" охотятся за расчетами БПЛА ВСУ в Сумской области