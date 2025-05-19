https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017761880.html

Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области

Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025

Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области

Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:29:00+03:00

2025-05-19T08:29:00+03:00

2025-05-19T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и Белгородской области, сообщил РИА Новости боец группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Каспер". "Цели у нас разные. Работали и по расчетам БПЛА, минометному расчету по живой силе (ВСУ - ред.). Но большинство у нас расчеты БПЛА. Мы замечали, что после отработки по этих целей, "птиц" (БПЛА - ред.) становится меньше, а бывает день, два и даже ночью не летают", - рассказал "Каспер", комментируя работу артиллеристов.

https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сумская область, украина, белгородская область, вооруженные силы украины