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Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области
Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области - РИА Новости, 19.05.2025
Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области
Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:29:00+03:00
2025-05-19T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
украина
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и Белгородской области, сообщил РИА Новости боец группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Каспер". "Цели у нас разные. Работали и по расчетам БПЛА, минометному расчету по живой силе (ВСУ - ред.). Но большинство у нас расчеты БПЛА. Мы замечали, что после отработки по этих целей, "птиц" (БПЛА - ред.) становится меньше, а бывает день, два и даже ночью не летают", - рассказал "Каспер", комментируя работу артиллеристов.
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безопасность, сумская область, украина, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Украина, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Российский боец назвал приоритетные цели артиллеристов в Сумской области

Артиллеристы "Ахмата" охотятся за расчетами БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета группы "Пресса" спецназа "Ахмат"
Работа артиллерийского расчета группы Пресса спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета группы "Пресса" спецназа "Ахмат". Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Одной из приоритетных целей артиллеристов спецназа "Ахмат" являются группы БПЛА и пункты управления беспилотниками ВСУ в приграничье Сумской области Украины и Белгородской области, сообщил РИА Новости боец группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Каспер".
"Цели у нас разные. Работали и по расчетам БПЛА, минометному расчету по живой силе (ВСУ - ред.). Но большинство у нас расчеты БПЛА. Мы замечали, что после отработки по этих целей, "птиц" (БПЛА - ред.) становится меньше, а бывает день, два и даже ночью не летают", - рассказал "Каспер", комментируя работу артиллеристов.
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