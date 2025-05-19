https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html

Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА

Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА - РИА Новости, 19.05.2025

Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:13:00+03:00

2025-05-19T05:13:00+03:00

2025-05-19T05:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/84/1523418489_0:39:1006:604_1920x0_80_0_0_56da5d8c742fb5367e3b271504714c1b.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщает Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20250518/ukraina-2017727144.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность