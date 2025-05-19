https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html
Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА
Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА - РИА Новости, 19.05.2025
Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА
Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:13:00+03:00
2025-05-19T05:13:00+03:00
2025-05-19T05:13:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Экипаж истребителя Су-34 ВКС России нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА в зоне действия группировки войск "Юг" ВС РФ, сообщает Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БпЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017727144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА
Экипаж Су-34 группировки Юг нанес удар по украинскому пункту управления БПЛА