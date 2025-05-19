https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html

Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области

Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области - РИА Новости, 19.05.2025

Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области

Расчеты FPV-дронов десантников Уссурийского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:03:00+03:00

2025-05-19T05:03:00+03:00

2025-05-19T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

курская область

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов десантников Уссурийского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области, сообщает Минобороны. "Подразделения БПЛА Уссурийского соединения ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области", — рассказали в ведомстве.При этом операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют замаскированную технику и в лесопосадках, уточнили в министерстве.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек

https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины