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Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 19.05.2025 (обновлено: 05:17 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html
Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области
Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области - РИА Новости, 19.05.2025
Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области
Расчеты FPV-дронов десантников Уссурийского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области, сообщает Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:03:00+03:00
2025-05-19T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов десантников Уссурийского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области, сообщает Минобороны. "Подразделения БПЛА Уссурийского соединения ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области", — рассказали в ведомстве.При этом операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют замаскированную технику и в лесопосадках, уточнили в министерстве.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html
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безопасность, россия, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области

Расчеты FPV-дронов выявляют и уничтожают технику ВСУ у границы Курской области

© РИА Новости / Мария МарикянУправление FPV-дроном
Управление FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Управление FPV-дроном. Архивное фото
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КУРСК, 19 мая — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов десантников Уссурийского соединения ВДВ уничтожают технику ВСУ вдоль границы Курской области, сообщает Минобороны.
«
"Подразделения БПЛА Уссурийского соединения ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, управляемыми по оптоволоконным кабелям, вдоль границы Курской области", — рассказали в ведомстве.
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При этом операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют замаскированную технику и в лесопосадках, уточнили в министерстве.
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это приближает конец киевского режима и создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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