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Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья - РИА Новости, 19.05.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:17 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html
Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья
Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья - РИА Новости, 19.05.2025
Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в понедельник ознакомился с работой промышленных предприятий в Бузулукском районе в рамках рабочей... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:17:00+03:00
2025-05-19T18:17:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в понедельник ознакомился с работой промышленных предприятий в Бузулукском районе в рамках рабочей поездки, сообщает пресс-служба облправительства. Солнцев посетил территорию строящегося маслоэкстракционного завода ООО "Астон-Поволжье" и нефтедобывающее предприятие АО "Оренбургнефть". "Астон-Поволжье" продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству современного завода, подчеркнули в пресс-службе. Проект нацелен на создание новых производственных мощностей для переработки до 2 тысяч тонн подсолнечника в сутки. Предприятие планирует производить подсолнечное масло и шрот. "Завод будет работать и на экспорт. Для экономики Оренбуржья и наших аграриев очень важно развивать направление по переработке масличных культур внутри региона. И завод в Бузулуке будет отвечать всем этим запросам", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на III квартал 2025 года. На заводе создадут более 300 рабочих мест, на сегодняшний день здесь трудоустроено 254 человека. В настоящее время выполнен значительный объем работ: построены силосы, подстанция, административно-бытовое здание, проведена внешняя и внутренняя газовая инфраструктура. Также завершено строительство фундаментов, достигнута высокая степень готовности цехов подготовки и экстракции, построено 7,5 километров железнодорожных путей, смонтированы котлы и турбинная установка, проведены линии электроснабжения, водоснабжения и канализации. Солнцев ознакомился и с деятельностью АО "Оренбургнефть". Предприятие ведет разработку месторождений на территориях трех субъектов РФ (Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и управляет дочерними предприятиями, включая АО "Инзернефть" и ООО "РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие", занимающееся переработкой попутного нефтяного газа. В "Оренбургнефти" передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, позволяя существенно повысить надежность и рентабельность производственных процессов, отмечают в пресс-службе. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведутся с учетом специфики месторождений региона.
https://ria.ru/20250514/agrarii-2016941377.html
https://ria.ru/20250505/nagrady-2015139676.html
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евгений солнцев, оренбургская область
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Оренбургская область
Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья

Солнцев посетил предприятия Бузулукского района Оренбуржья с рабочим визитом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в понедельник ознакомился с работой промышленных предприятий в Бузулукском районе в рамках рабочей поездки, сообщает пресс-служба облправительства.
Солнцев посетил территорию строящегося маслоэкстракционного завода ООО "Астон-Поволжье" и нефтедобывающее предприятие АО "Оренбургнефть".
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"Астон-Поволжье" продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству современного завода, подчеркнули в пресс-службе. Проект нацелен на создание новых производственных мощностей для переработки до 2 тысяч тонн подсолнечника в сутки. Предприятие планирует производить подсолнечное масло и шрот.
"Завод будет работать и на экспорт. Для экономики Оренбуржья и наших аграриев очень важно развивать направление по переработке масличных культур внутри региона. И завод в Бузулуке будет отвечать всем этим запросам", – приводит пресс-служба слова Солнцева.
Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на III квартал 2025 года. На заводе создадут более 300 рабочих мест, на сегодняшний день здесь трудоустроено 254 человека. В настоящее время выполнен значительный объем работ: построены силосы, подстанция, административно-бытовое здание, проведена внешняя и внутренняя газовая инфраструктура. Также завершено строительство фундаментов, достигнута высокая степень готовности цехов подготовки и экстракции, построено 7,5 километров железнодорожных путей, смонтированы котлы и турбинная установка, проведены линии электроснабжения, водоснабжения и канализации.
Солнцев ознакомился и с деятельностью АО "Оренбургнефть". Предприятие ведет разработку месторождений на территориях трех субъектов РФ (Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и управляет дочерними предприятиями, включая АО "Инзернефть" и ООО "РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие", занимающееся переработкой попутного нефтяного газа.
В "Оренбургнефти" передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, позволяя существенно повысить надежность и рентабельность производственных процессов, отмечают в пресс-службе. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведутся с учетом специфики месторождений региона.
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