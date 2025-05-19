https://ria.ru/20250519/solntsev-2017915059.html

Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья

Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья - РИА Новости, 19.05.2025

Солнцев ознакомился с работой предприятий Бузулукского района Оренбуржья

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в понедельник ознакомился с работой промышленных предприятий в Бузулукском районе в рамках рабочей... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:17:00+03:00

2025-05-19T18:17:00+03:00

2025-05-19T18:17:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

оренбургская область

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в понедельник ознакомился с работой промышленных предприятий в Бузулукском районе в рамках рабочей поездки, сообщает пресс-служба облправительства. Солнцев посетил территорию строящегося маслоэкстракционного завода ООО "Астон-Поволжье" и нефтедобывающее предприятие АО "Оренбургнефть". "Астон-Поволжье" продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству современного завода, подчеркнули в пресс-службе. Проект нацелен на создание новых производственных мощностей для переработки до 2 тысяч тонн подсолнечника в сутки. Предприятие планирует производить подсолнечное масло и шрот. "Завод будет работать и на экспорт. Для экономики Оренбуржья и наших аграриев очень важно развивать направление по переработке масличных культур внутри региона. И завод в Бузулуке будет отвечать всем этим запросам", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на III квартал 2025 года. На заводе создадут более 300 рабочих мест, на сегодняшний день здесь трудоустроено 254 человека. В настоящее время выполнен значительный объем работ: построены силосы, подстанция, административно-бытовое здание, проведена внешняя и внутренняя газовая инфраструктура. Также завершено строительство фундаментов, достигнута высокая степень готовности цехов подготовки и экстракции, построено 7,5 километров железнодорожных путей, смонтированы котлы и турбинная установка, проведены линии электроснабжения, водоснабжения и канализации. Солнцев ознакомился и с деятельностью АО "Оренбургнефть". Предприятие ведет разработку месторождений на территориях трех субъектов РФ (Оренбургская, Самарская, Саратовская области) и управляет дочерними предприятиями, включая АО "Инзернефть" и ООО "РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие", занимающееся переработкой попутного нефтяного газа. В "Оренбургнефти" передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, позволяя существенно повысить надежность и рентабельность производственных процессов, отмечают в пресс-службе. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведутся с учетом специфики месторождений региона.

https://ria.ru/20250514/agrarii-2016941377.html

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оренбургская область

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евгений солнцев, оренбургская область