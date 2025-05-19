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Шор высказался о будущих парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 19.05.2025
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15:26 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/shor-2017852869.html
Шор высказался о будущих парламентских выборах в Молдавии
Шор высказался о будущих парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 19.05.2025
Шор высказался о будущих парламентских выборах в Молдавии
Безнаказанность на выборах в Румынии развязывает руки режиму молдавского президента Майи Санду, и парламентские выборы в Молдавии пройдут "еще грязнее"... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:26:00+03:00
2025-05-19T15:26:00+03:00
майя санду
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
московский комсомолец
молдавия
илан шор
в мире
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Безнаказанность на выборах в Румынии развязывает руки режиму молдавского президента Майи Санду, и парламентские выборы в Молдавии пройдут "еще грязнее" президентских, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны. "Очевидно, что безнаказанность развязывает руки режиму ПДС (молдавской правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), и парламентские выборы они сделают еще грязнее президентских. Пустят в ход все отработанные на Румынии и на собственных президентских выборах схемы с подвозом "избирателей", вбросами голосов и прочим мухлежом, который они практикуют, заручившись поддержкой западных кураторов", - сказал Шор. По итогам прошедших осенью прошлого года в Молдавии президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США, при этом в России молдавский МИД открыл лишь два участка, несмотря на то, что проживают в РФ, по разным оценкам, от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии, а ЦИК Молдавии настаивал на пяти участках. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250519/shor-2017847686.html
https://ria.ru/20250516/gagauziya-2017485357.html
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майя санду, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, московский комсомолец, молдавия, илан шор, в мире
Майя Санду, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025, Московский комсомолец, Молдавия, Илан Шор, В мире
Шор высказался о будущих парламентских выборах в Молдавии

Шор: парламентские выборы в Молдавии пройдут еще грязнее президентских

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Безнаказанность на выборах в Румынии развязывает руки режиму молдавского президента Майи Санду, и парламентские выборы в Молдавии пройдут "еще грязнее" президентских, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Власти Молдавии активно зачищают поле оппозиции, заявил Шор
Вчера, 15:02
"Очевидно, что безнаказанность развязывает руки режиму ПДС (молдавской правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), и парламентские выборы они сделают еще грязнее президентских. Пустят в ход все отработанные на Румынии и на собственных президентских выборах схемы с подвозом "избирателей", вбросами голосов и прочим мухлежом, который они практикуют, заручившись поддержкой западных кураторов", - сказал Шор.
По итогам прошедших осенью прошлого года в Молдавии президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США, при этом в России молдавский МИД открыл лишь два участка, несмотря на то, что проживают в РФ, по разным оценкам, от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии, а ЦИК Молдавии настаивал на пяти участках. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии
16 мая, 19:38
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Идея евроинтеграции не спасет правящую партию Молдавии, считает эксперт
15 мая, 15:18
 
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