Шор высказался о будущих парламентских выборах в Молдавии
Шор: парламентские выборы в Молдавии пройдут еще грязнее президентских
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Безнаказанность на выборах в Румынии развязывает руки режиму молдавского президента Майи Санду, и парламентские выборы в Молдавии пройдут "еще грязнее" президентских, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,40%. Симион признал свое поражение. Голосование отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны.
"Очевидно, что безнаказанность развязывает руки режиму ПДС (молдавской правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), и парламентские выборы они сделают еще грязнее президентских. Пустят в ход все отработанные на Румынии и на собственных президентских выборах схемы с подвозом "избирателей", вбросами голосов и прочим мухлежом, который они практикуют, заручившись поддержкой западных кураторов", - сказал Шор.
По итогам прошедших осенью прошлого года в Молдавии президентских выборов Майя Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США, при этом в России молдавский МИД открыл лишь два участка, несмотря на то, что проживают в РФ, по разным оценкам, от 300 тысяч до 500 тысяч граждан Молдавии, а ЦИК Молдавии настаивал на пяти участках. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.