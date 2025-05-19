https://ria.ru/20250519/shopping-2017761621.html

Исследование показало, что для россиян в шоппинге самое приятное

Исследование показало, что для россиян в шоппинге самое приятное - РИА Новости, 19.05.2025

Исследование показало, что для россиян в шоппинге самое приятное

Каждый пятый россиянин назвал применение скидок и купонов самым приятным моментом во время шоппинга, на втором месте - получение уведомления о готовности товара РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:27:00+03:00

2025-05-19T08:27:00+03:00

2025-05-19T08:27:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Каждый пятый россиянин назвал применение скидок и купонов самым приятным моментом во время шоппинга, на втором месте - получение уведомления о готовности товара к выдаче или передаче курьеру, а третье - добавление понравившихся товаров в корзину, говорится в исследовании AliExpress СНГ и исследовательского агентства "Позиция", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В ходе опроса также выяснилось, что покупатели считают наиболее приятным моментом во время шоппинга применение скидок и купонов (20%); за ним следует получение уведомления о готовности товара к выдаче или передаче курьеру (17%). Добавление понравившихся товаров в корзину занимает третье место (14%), в то время как уведомление о появлении товара в наличии или снижении цены выбрали 10% ответивших. Завершение выбора и переход к оплате оказались приятными для 8% опрошенных. Менее нравящимися моментами являются: написание положительного отзыва (7%) и получение возврата денег (3%). Остальные не определились с ответом", - сказано в исследовании. Треть респондентов рассказали, что шоппинг, возможно, делает их счастливее - но примерно столько же не согласились с этим утверждением. Почти половина опрошенных предпочитают ходить по магазинам в одиночку, чтобы не отвлекаться ни на что при выборе товаров. Каждый третий совершает покупки вместе с партнером, а каждый шестой - в компании друга или подруги. Чаще всего, настроение россиян поднимают покупки одежды и обуви, далее следуют электроника и аксессуары, а потом шоколад и украшения. "Заметный интерес также проявляется к товарам для красоты и здоровья (15%), бытовой технике (15%), и товарам для дома (14%). Остальные категории, включая товары для хобби (11%), книги (11%), спорттовары (10%), и товары для детей (6%), товары для ремонта (6%), цветы и растения (4%), игровое оборудование (4%), запчасти для автомобилей (4%), товары для животных (4%), БАДы и витамины (3%) и мебель (3%), составляют меньшую долю", - выяснили аналитики.

https://ria.ru/20241203/roskachestvo-1986992784.html

https://ria.ru/20250518/vyberuru-2017651452.html

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россия, общество