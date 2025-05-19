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Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села - РИА Новости, 19.05.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:26 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/shapsha-2017916837.html
Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села
Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села - РИА Новости, 19.05.2025
Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села
Рекордную для Калужской области сумму в более чем 1,5 миллиарда рублей выделили в этом году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:26:00+03:00
2025-05-19T18:26:00+03:00
калужская область
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 19 мая - РИА Новости. Рекордную для Калужской области сумму в более чем 1,5 миллиарда рублей выделили в этом году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор региона Владислав Шапша. "В этом году по госпрограмме комплексного развития сельских территорий выделили рекордный объем средств - более 1,5 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем в среднем ежегодно. Мы вторые в России по объемам финансирования программы в 2025 году", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Шапша отметил, что участие в госпрограмме позволяет последовательно решать задачу по улучшению качества жизни на селе, которую ставит президент России Владимир Путин. На выделенные средства, по словам губернатора, в регионе создают малоэтажные жилые комплексы, строят и реконструируют инженерные сети, дороги, социальные и культурные объекты, детские и спортивные площадки. Пять крупных проектов комплексного развития реализуются в Людиновском, Медынском, Юхновском, Малоярославецком и Хвастовичском районах. Важно, что формировали их по инициативам жителей, подчеркнул глава Калужской области. "Серьезные средства, значительные объемы работ. Поручил минсельхозу, главам администраций подойти со всей ответственностью, чтобы мы в срок выполнили все взятые на себя обязательства. Надо активно работать с инвесторами по софинансированию проектов", - заявил Шапша.
https://ria.ru/20250516/shapsha-2017319663.html
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калужская область, владислав шапша, россия
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Россия
Более 1,5 млрд рублей направят в Калужской области на развитие села

Более 1,5 млрд руб направят в Калужской области на развитие сельских территорий

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 19 мая - РИА Новости. Рекордную для Калужской области сумму в более чем 1,5 миллиарда рублей выделили в этом году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В этом году по госпрограмме комплексного развития сельских территорий выделили рекордный объем средств - более 1,5 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем в среднем ежегодно. Мы вторые в России по объемам финансирования программы в 2025 году", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Развитие железнодорожной инфраструктуры обсудили в Калужской области
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Шапша отметил, что участие в госпрограмме позволяет последовательно решать задачу по улучшению качества жизни на селе, которую ставит президент России Владимир Путин.
На выделенные средства, по словам губернатора, в регионе создают малоэтажные жилые комплексы, строят и реконструируют инженерные сети, дороги, социальные и культурные объекты, детские и спортивные площадки. Пять крупных проектов комплексного развития реализуются в Людиновском, Медынском, Юхновском, Малоярославецком и Хвастовичском районах. Важно, что формировали их по инициативам жителей, подчеркнул глава Калужской области.
"Серьезные средства, значительные объемы работ. Поручил минсельхозу, главам администраций подойти со всей ответственностью, чтобы мы в срок выполнили все взятые на себя обязательства. Надо активно работать с инвесторами по софинансированию проектов", - заявил Шапша.
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