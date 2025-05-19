https://ria.ru/20250519/semya-2017815496.html

Свыше 15 тысяч человек посетили мероприятие "Семейные старты" в Подмосковье

Свыше 15 тысяч человек посетили мероприятие "Семейные старты" в Подмосковье - РИА Новости, 19.05.2025

Свыше 15 тысяч человек посетили мероприятие "Семейные старты" в Подмосковье

Более 15 тысяч гостей посетили в 62 парках Подмосковья общеобластное мероприятие "Семейные старты", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:12:00+03:00

2025-05-19T13:12:00+03:00

2025-05-19T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Более 15 тысяч гостей посетили в 62 парках Подмосковья общеобластное мероприятие "Семейные старты", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что жители и гости региона участвовали в легкоатлетических забегах для всей семьи, фитнес-тренировках, семейных командных играх, велоквесте и других активностях. Так, в Парке Мира городского округа Мытищи посетители участвовали в соревнованиях по беговелам, семейном роллер-квесте и в командных играх "Вперед к победам". Специально для пап прошла тренировка "Кроссфит", а для мам провели практику по йоге "Путь к счастью". В Раменском городском парке мероприятие началось с утреннего легкоатлетического забега для всей семьи на пять километров. Все желающие отправились на открытые тренировки по йоге и открытый турнир по боксу и кикбоксингу, посвященный 80-летию Великой Победы. Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск провел для посетителей массовую разминку, марафон по северной ходьбе, мастер-класс по джампинг-фитнесу и другие активности. Юные посетители участвовали в эстафетах, тематических мастер-классах. Завершились все концертной программой и представлением от театра ростовых кукол "Софит". Также и во многих других парках прошли активности в рамках общеобластного мероприятия "Семейные старты".

https://ria.ru/20250516/blagoustroystvo-2017415106.html

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московская область (подмосковье), общество