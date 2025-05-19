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Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 19.05.2025
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:12:00+03:00
2025-05-19T07:12:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:06 утра вырос на 2,02 процента, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяют официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывают индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций утром растет до 2900 пунктов по индексу Мосбиржи
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи
.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:06 утра вырос на 2,02 процента, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяют официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывают индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.