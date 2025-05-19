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Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 19.05.2025
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07:12 19.05.2025 (обновлено: 08:16 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rynok-2017756700.html
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 19.05.2025
Российский рынок акций начал утро с резкого роста
Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:12:00+03:00
2025-05-19T08:16:00+03:00
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:06 утра вырос на 2,02 процента, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяют официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывают индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций утром растет до 2900 пунктов по индексу Мосбиржи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:06 утра вырос на 2,02 процента, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяют официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывают индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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