https://ria.ru/20250519/rynok-2017756700.html

Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций начал утро с резкого роста - РИА Новости, 19.05.2025

Российский рынок акций начал утро с резкого роста

Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:12:00+03:00

2025-05-19T07:12:00+03:00

2025-05-19T08:16:00+03:00

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российский рынок акций ощутимо прибавил в начале утренней сессии, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:06 утра вырос на 2,02 процента, до 2 897,65 пункта, минутами ранее он максимально поднимался до 2 905 пунктов.Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые идут с 06:50 до 09:50. Основная сессия по-прежнему проходит с 09:50 до 18:50 мск — именно в это время определяют официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 07:00 до 23:50 — также рассчитывают индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа, россия