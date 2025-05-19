Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах
Кошта и фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Дана с победой на выборах
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана, лидирующего на президентских выборах в Румынии.
"Искренне поздравляю Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии. Это мощный сигнал приверженности румын европейском проекту", - написал Кошта в соцсети X.
В свою очередь глава ЕК отметила активное участие румын в голосовании.
"Они выбрали обещание открытой и процветающей Румынии в сильной Европе. Давайте вместе выполнять это обещание", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.