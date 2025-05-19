https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017741114.html

Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах

Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах - РИА Новости, 19.05.2025

Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах

Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана, лидирующего на президентских выборах в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T01:07:00+03:00

2025-05-19T01:07:00+03:00

2025-05-19T01:07:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана, лидирующего на президентских выборах в Румынии. "Искренне поздравляю Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии. Это мощный сигнал приверженности румын европейском проекту", - написал Кошта в соцсети X. В свою очередь глава ЕК отметила активное участие румын в голосовании. "Они выбрали обещание открытой и процветающей Румынии в сильной Европе. Давайте вместе выполнять это обещание", - написала фон дер Ляйен в соцсети X. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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