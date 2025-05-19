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Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах - РИА Новости, 19.05.2025
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01:07 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/rumyniya-2017741114.html
Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах
Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах - РИА Новости, 19.05.2025
Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах
Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана, лидирующего на президентских выборах в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T01:07:00+03:00
2025-05-19T01:07:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана, лидирующего на президентских выборах в Румынии. "Искренне поздравляю Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии. Это мощный сигнал приверженности румын европейском проекту", - написал Кошта в соцсети X. В свою очередь глава ЕК отметила активное участие румын в голосовании. "Они выбрали обещание открытой и процветающей Румынии в сильной Европе. Давайте вместе выполнять это обещание", - написала фон дер Ляйен в соцсети X. В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%. Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
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в мире, румыния, бухарест, европа, никушор дан, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросовет, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, Бухарест, Европа, Никушор Дан, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросовет, Президентские выборы в Румынии — 2024
Главы Евросовета и ЕК поздравили мэра Бухареста, лидирующего на выборах

Кошта и фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Дана с победой на выборах

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили мэра Бухареста Никушора Дана, лидирующего на президентских выборах в Румынии.
"Искренне поздравляю Никушора Дана с победой на президентских выборах в Румынии. Это мощный сигнал приверженности румын европейском проекту", - написал Кошта в соцсети X.
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В свою очередь глава ЕК отметила активное участие румын в голосовании.
"Они выбрали обещание открытой и процветающей Румынии в сильной Европе. Давайте вместе выполнять это обещание", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мэр Бухареста после победы хочет встретиться с главами ЕС, США, Молдавии
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В миреРумынияБухарестЕвропаНикушор ДанАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоветПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
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