Лидирующий на выборах в Румынии мэр Бухареста объявил о своей победе
Лидирующий на выборах главы Румынии Дан объявил о своей победе в соцсетях
© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Никушор Дан
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Никушор Дан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Лидирующий во втором туре выборов президента Румынии мэр Бухареста Никушор Дан после подсчета ЦИК 99% голосов объявил в соцсетях о своей победе.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов тогда получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Во втором туре после обработки 98% голосов, по данным ЦИК страны, Дан набирает 54,26% голосов, у Симиона - 45,74%.
"Это была беспрецедентная мобилизация, и поэтому победа принадлежит каждому из вас. О каждом румыне, который вышел на улицу, чтобы проголосовать, заставил услышать свой голос и таким образом боролся за то, во что он верит, за страну, которую он хочет и в которой он хочет жить. С завтрашнего дня мы начинаем реконструкцию Румынии, единой, честной Румынии, основанной на уважении к закону и всем людям", - написал Дан на своей странице в соцсети Facebook*.
Дан поблагодарил своих сторонников, отметив, что его победа является также их победой.
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.