https://ria.ru/20250519/rossiya-2017941034.html

Россия и США обсудят обмен заключенными

Россия и США обсудят обмен заключенными - РИА Новости, 19.05.2025

Россия и США обсудят обмен заключенными

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обмена заключенными по формуле 9 на 9, сообщил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:02:00+03:00

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сша

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юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обмена заключенными по формуле 9 на 9, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Конкретно (в телефонном разговоре с Трампом) были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

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2025

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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире