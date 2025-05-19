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Россия и США обсудят обмен заключенными - РИА Новости, 19.05.2025
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21:02 19.05.2025 (обновлено: 23:30 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rossiya-2017941034.html
Россия и США обсудят обмен заключенными
Россия и США обсудят обмен заключенными - РИА Новости, 19.05.2025
Россия и США обсудят обмен заключенными
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обмена заключенными по формуле 9 на 9, сообщил... РИА Новости, 19.05.2025
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сша
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обмена заключенными по формуле 9 на 9, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Конкретно (в телефонном разговоре с Трампом) были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Россия и США обсудят обмен заключенными

Россия и США обсудят проведение обмена гражданами по формуле 9 на 9

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обмена заключенными по формуле 9 на 9, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
"Конкретно (в телефонном разговоре с Трампом) были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция. Несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал Ушаков журналистам.
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