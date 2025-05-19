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Россети вложат более 3,3 млрд руб в 2025 г в развитие электросетей Удмуртии - РИА Новости, 19.05.2025
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Удмуртская Республика
 
12:35 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/rosseti-2017809552.html
Россети вложат более 3,3 млрд руб в 2025 г в развитие электросетей Удмуртии
Россети вложат более 3,3 млрд руб в 2025 г в развитие электросетей Удмуртии - РИА Новости, 19.05.2025
Россети вложат более 3,3 млрд руб в 2025 г в развитие электросетей Удмуртии
"Россети" в 2025 году инвестируют в электросетевой комплекс Удмуртии более 3,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:35:00+03:00
2025-05-19T12:35:00+03:00
удмуртская республика
россети
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 19 мая – РИА Новости. "Россети" в 2025 году инвестируют в электросетевой комплекс Удмуртии более 3,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Ижевске обсудили повышение надежности сетевого комплекса региона, актуальные вопросы развития инфраструктуры, рассказали в пресс-службе. "Россети" планомерно увеличивают надёжность электроснабжения потребителей Удмуртии. Только в первом квартале 2025 года мы зафиксировали снижение аварийности на удмуртских сетях на 11%. Качественная подготовка к прошедшему осенне-зимнему периоду и удачное прохождение отопительного сезона - это в первую очередь комфорт и безопасность жителей, бесперебойная работа важнейших социальных объектов", - приводятся слова Бречалова. Глава Удмуртии отметил, что "Россети" являются надёжным партнёром не только в сфере ЖКХ, но и в важных для региона спортивных и культурных проектах, таких как Сети-парк и Благовещенский собор в Воткинске. "Уверен, в новом сезоне наша работа с холдингом будет двигаться в том же русле", – сказал Александр Бречалов. Рюмин отметил, что "Россети" уделяют большое внимание надежности электроснабжения республики. "Сейчас строим подстанцию 110 кВ в Завьяловском районе, которая обеспечит условия для развития пригородов Ижевска. Объект создается с "нуля", он будет оснащен передовым отечественным оборудованием. Проведем модернизацию нескольких магистральных подстанций, от которых зависит устойчивая работа всей удмуртской энергосистемы. Совокупно планируем инвестировать в 2025 году в сетевой комплекс региона более 3,3 млрд рублей", – цитирует пресс-служба Рюмина. В пресс-службе сообщают, что на встрече также обсуждались планы по подключению к сети промышленных предприятий. Среди них – первое в стране крупное производство постоянных редкоземельных магнитов, которое создается в Глазове, российско-китайский металлообрабатывающий завод в Ижевске, для которого будет введена новая подстанция 110 кВ. "В рамках поездки в Удмуртию Андрей Рюмин посетил многофункциональный центр управления сетями, который в прошлом году дочерняя компания "Россети Центр и Приволжье" открыла в Ижевске. В зоне его ответственности находятся 35 тысяч километров линий электропередачи, более 220 питающих центров 35-220 кВ. Новый высокотехнологичный объект позволил усилить контроль за работой электросетей, уменьшить время реагирования на любые нарушения", - следует из релиза.
https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017698326.html
https://ria.ru/20250516/izhevsk-2017354366.html
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россети, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Удмуртская Республика, Россети, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов
Россети вложат более 3,3 млрд руб в 2025 г в развитие электросетей Удмуртии

Россети вложат более 3,3 млрд руб в 2025 году в развитие электросетей Удмуртии

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудник компании "Россети"
Сотрудник компании Россети - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Сотрудник компании "Россети". Архивное фото
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УФА, 19 мая – РИА Новости. "Россети" в 2025 году инвестируют в электросетевой комплекс Удмуртии более 3,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Ижевске обсудили повышение надежности сетевого комплекса региона, актуальные вопросы развития инфраструктуры, рассказали в пресс-службе.
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"Россети" планомерно увеличивают надёжность электроснабжения потребителей Удмуртии. Только в первом квартале 2025 года мы зафиксировали снижение аварийности на удмуртских сетях на 11%. Качественная подготовка к прошедшему осенне-зимнему периоду и удачное прохождение отопительного сезона - это в первую очередь комфорт и безопасность жителей, бесперебойная работа важнейших социальных объектов", - приводятся слова Бречалова.
Глава Удмуртии отметил, что "Россети" являются надёжным партнёром не только в сфере ЖКХ, но и в важных для региона спортивных и культурных проектах, таких как Сети-парк и Благовещенский собор в Воткинске. "Уверен, в новом сезоне наша работа с холдингом будет двигаться в том же русле", – сказал Александр Бречалов.
Рюмин отметил, что "Россети" уделяют большое внимание надежности электроснабжения республики. "Сейчас строим подстанцию 110 кВ в Завьяловском районе, которая обеспечит условия для развития пригородов Ижевска. Объект создается с "нуля", он будет оснащен передовым отечественным оборудованием. Проведем модернизацию нескольких магистральных подстанций, от которых зависит устойчивая работа всей удмуртской энергосистемы. Совокупно планируем инвестировать в 2025 году в сетевой комплекс региона более 3,3 млрд рублей", – цитирует пресс-служба Рюмина.
В пресс-службе сообщают, что на встрече также обсуждались планы по подключению к сети промышленных предприятий. Среди них – первое в стране крупное производство постоянных редкоземельных магнитов, которое создается в Глазове, российско-китайский металлообрабатывающий завод в Ижевске, для которого будет введена новая подстанция 110 кВ.
"В рамках поездки в Удмуртию Андрей Рюмин посетил многофункциональный центр управления сетями, который в прошлом году дочерняя компания "Россети Центр и Приволжье" открыла в Ижевске. В зоне его ответственности находятся 35 тысяч километров линий электропередачи, более 220 питающих центров 35-220 кВ. Новый высокотехнологичный объект позволил усилить контроль за работой электросетей, уменьшить время реагирования на любые нарушения", - следует из релиза.
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Удмуртская РеспубликаРоссетиУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
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