https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017747081.html

Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран

Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран - РИА Новости, 19.05.2025

Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран

Росавиация обсуждает вопрос о возобновлении полетов со многими странами, заявил глава федерального агентства Дмитрий Ядров в кулуарах форума HeliRussia 2025. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T03:12:00+03:00

2025-05-19T03:12:00+03:00

2025-05-19T09:19:00+03:00

экономика

россия

брикс

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Росавиация обсуждает вопрос о возобновлении полетов со многими странами, заявил глава федерального агентства Дмитрий Ядров в кулуарах форума HeliRussia 2025."Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять", — сказал он. Сейчас есть государства, в которые готовы летать российские авиакомпании, добавил руководитель Росавиации."Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций", — уточнил Ядров.Минтранс 14 мая по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС сообщил, что Россия готова расширить авиасообщение со странами этой организации и открыть новые направления для полетов.

https://ria.ru/20250508/rossija-2015842403.html

https://ria.ru/20250430/aviakompanii-2014291334.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, брикс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)