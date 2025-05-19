https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017747081.html
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран - РИА Новости, 19.05.2025
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран
Росавиация обсуждает вопрос о возобновлении полетов со многими странами, заявил глава федерального агентства Дмитрий Ядров в кулуарах форума HeliRussia 2025. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:12:00+03:00
2025-05-19T03:12:00+03:00
2025-05-19T09:19:00+03:00
экономика
россия
брикс
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Росавиация обсуждает вопрос о возобновлении полетов со многими странами, заявил глава федерального агентства Дмитрий Ядров в кулуарах форума HeliRussia 2025."Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять", — сказал он. Сейчас есть государства, в которые готовы летать российские авиакомпании, добавил руководитель Росавиации."Но нам нужны гарантии, что, к примеру, на обслуживание воздушных судов из России не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций", — уточнил Ядров.Минтранс 14 мая по итогам встречи министров транспорта стран БРИКС сообщил, что Россия готова расширить авиасообщение со странами этой организации и открыть новые направления для полетов.
https://ria.ru/20250508/rossija-2015842403.html
https://ria.ru/20250430/aviakompanii-2014291334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, брикс, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, БРИКС, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росавиация ведет диалог о возобновлении полетов со множеством стран
Глава Росавиации Ядров: многие страны готовы возобновить авиасообщение с Россией