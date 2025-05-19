https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html

Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров

Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров - РИА Новости, 19.05.2025

Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров

Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T03:06:00+03:00

2025-05-19T03:06:00+03:00

2025-05-19T07:49:00+03:00

турция

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

turkish airlines

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155726/46/1557264631_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_ab6abc6b633e423999a7b255ce51fa44.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. Как следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф. "Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines", - сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями. Штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях по существующей в России практике. "Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства", - добавил Ядров.

https://ria.ru/20250109/aviapassazhir-1993019250.html

https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, общество