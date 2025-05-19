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Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров - РИА Новости, 19.05.2025
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03:06 19.05.2025 (обновлено: 07:49 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров - РИА Новости, 19.05.2025
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров
Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:06:00+03:00
2025-05-19T07:49:00+03:00
турция
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
turkish airlines
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. Как следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф. "Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines", - сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями. Штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях по существующей в России практике. "Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства", - добавил Ядров.
https://ria.ru/20250109/aviapassazhir-1993019250.html
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турция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, общество
Турция, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Общество
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров

Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих с мест раньше времени

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Салон самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.
Как следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф.
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"Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines", - сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями.
Штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях по существующей в России практике. "Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства", - добавил Ядров.
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ТурцияРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Turkish AirlinesОбщество
 
 
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