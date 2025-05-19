https://ria.ru/20250519/rosaviatsija-2017746892.html
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров - РИА Новости, 19.05.2025
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров
Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:06:00+03:00
2025-05-19T03:06:00+03:00
2025-05-19T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции, сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров. Как следует из полученного РИА Новости циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф. "Точно нет. Мы хотим еще с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полеты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines", - сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями. Штрафные санкции применяются на основании кодекса об административных правонарушениях по существующей в России практике. "Мы не одобряем практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства", - добавил Ядров.
https://ria.ru/20250109/aviapassazhir-1993019250.html
https://ria.ru/20240709/puteshestviya-1958224546.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), turkish airlines, общество
Турция, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Turkish Airlines, Общество
Росавиация не введет штрафы для встающих раньше времени пассажиров
Росавиация не планирует штрафовать пассажиров, встающих с мест раньше времени