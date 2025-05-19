https://ria.ru/20250519/rezultaty-2017748687.html

Результаты выборов главы Польши за границей отличаются от итогов в стране

Результаты выборов главы Польши за границей отличаются от итогов в стране - РИА Новости, 19.05.2025

Результаты выборов главы Польши за границей отличаются от итогов в стране

Результаты голосования на выборах президента Польши за границей очень сильно отличаются от результатов внутри страны, свидетельствует информация Государственной РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T04:19:00+03:00

2025-05-19T04:19:00+03:00

2025-05-19T04:19:00+03:00

в мире

польша

китай

израиль

рафал тшасковски

кароль навроцкий

гжегож браун

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902863991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f224c7f6d8df96a437868fa8b2972ca2.jpg

ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Результаты голосования на выборах президента Польши за границей очень сильно отличаются от результатов внутри страны, свидетельствует информация Государственной избирательной комиссии. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos вышли кандидат от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов. Госизбирком постоянно обновляет данные о результатах голосования по мере обработки протоколов, поступающих из избирательных комиссий. Среди уже обработанных в основном данные участков за границей, где голосование завершилось раньше в связи с разницей во времени. Например, по данным избиркома, в Китае, где проголосовали 922 поляка, Тшасковский занял первое место с 41,21% голосов. Второе место здесь занял кандидат движения "Вместе" Адриан Зандберг с результатом 16,59%, а третье - Ментцен с результатом 11,93%. В Израиле, где проголосовали 320 поляков, победил Тшасковский, набрав 59,69% голосов. Второе место досталось Навроцкому (17,81%). В Финляндии, где проголосовали 1330 поляков, 38,95% избирателей проголосовали за Тшасковского. Второе место занял Адриан Зандберг с 15,26% проголосовавших. В Греции проголосовал 3141 человек. Здесь также победил Тшасковский с поддержкой 41,7%, а второе место занял Менцен с поддержкой 14,22%. В других странах, таких как Мальта, Турция, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Венгрия, победил Тшасковский с результатом 42,90%, 42,56%, 35,95%, 52,99% и 34,71% соответственно. В США Навроцкий получил 16,1 из 38 тысячи голосов - 42,3%, а Тшасковский получил поддержку 29,9% избирателей. На третьем месте здесь оказался Браун с поддержкой в 12,4%. Навроцкий победил также и в Канаде (42,65%), а Тшасковский занял лишь второе место (27,73%). В самопровозглашенном Косово, где проголосовали 252 польских гражданина, победил Менцен с результатом 51,19%. На подиуме также расположились лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун и Навроцкий с результатом 15,08% и 12,7% соответственно. На территории Польши пока о результатах выборов отчитались единичные комиссии. Первым закончил подсчет Вроцлавек Куявско-Поморского воеводства. Наибольшую поддержку здесь получил Тшасковский. За него проголосовали 43,95% избирателей. Вторым стал Навроцкий - 24,26%. В Эльблонге, что на севере Польши, Тшасковский набрал 41,92% голосов избирателей, а Навроцкий, занявший второе место, - 24,25%. По данным Госизбиркома Польши, пока обработано 54,17% протоколов комиссий. Второй тур выборов назначен на 1 июня.

https://ria.ru/20250519/poryadok-2017747269.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017663402.html

польша

китай

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, китай, израиль, рафал тшасковски, кароль навроцкий, гжегож браун, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025