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Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты свыше 80 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты свыше 80 тысяч раз - РИА Новости, 19.05.2025
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты свыше 80 тысяч раз
Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 80 тысяч раз в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:19:00+03:00
2025-05-19T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 80 тысяч раз в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Робот Светлана на основе искусственного интеллекта обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту в регионе и многое другое. В прошлом году Светлана также начала совершать исходящие звонки с напоминанием о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства. "Проект стартовал в трех городских округах и сейчас масштабирован на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный лекарственный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. В ходе такого онлайн-приема врач продлевает электронный рецепт, а пациент может сэкономить время на посещении поликлиники. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 80 тысяч раз", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье, инфомат в медицинской организации, телефон 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме. Последнего можно найти в приложении под именем "Денис Цифровой помощник КЦ МО".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Подмосковный робот Светлана предложила продлить рецепты свыше 80 тысяч раз
Подмосковный робот Светлана рекомендовала продлить рецепты более 80 тысяч раз
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства более 80 тысяч раз в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Робот Светлана на основе искусственного интеллекта обрабатывает входящие звонки по телефону 122, помогает вызвать врача на дом, записаться на прием к медицинскому специалисту в регионе и многое другое. В прошлом году Светлана также начала совершать исходящие звонки с напоминанием о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства.
"Проект стартовал в трех городских округах и сейчас масштабирован на весь регион. Светлана напоминает о необходимости продления рецепта на льготный лекарственный препарат и записывает пациента на телемедицинскую консультацию. В ходе такого онлайн-приема врач продлевает электронный рецепт, а пациент может сэкономить время на посещении поликлиники. Всего с начала года робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство более 80 тысяч раз", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг "Здоровье, инфомат в медицинской организации, телефон 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в телеграме. Последнего можно найти в приложении под именем "Денис Цифровой помощник КЦ МО".