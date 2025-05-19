https://ria.ru/20250519/reshetnikov-2017902761.html
Госкомпании в I квартале закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей
Госкомпании в I квартале закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей - РИА Новости, 19.05.2025
Госкомпании в I квартале закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей
Объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса в первом квартале 2025 года превысил 1,8 триллиона рублей - на 14% больше, чем за аналогичный... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:36:00+03:00
2025-05-19T17:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса в первом квартале 2025 года превысил 1,8 триллиона рублей - на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в инновационном кластере "Ломоносов" на Воробьевых горах. "В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 триллиона рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 триллиона, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием - это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и средних предприятий выросла до 46%. Поставщиками уже стала примерно треть таких компаний", — процитировали слова Решетникова в пресс-службе министерства. Как отметили в Корпорации МСП, о необходимости продолжения работы по совершенствованию квоты закупок инновационной, высокотехнологичной продукции говорилось накануне в ходе заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра. По итогам было принято решение по расширению участия малых технологических компаний (МТК) в программах "выращивания" с последующим заключением офсетных договоров. "В первом квартале 2025 года с МТК было заключено 2188 договоров на общую сумму более 32 миллиардов рублей. Наиболее востребованной заказчиками номенклатурой у МТК стали программные продукты, компьютерное оборудование, готовые металлические изделия и услуги в области архитектуры. Расширение доступа МТК к закупкам крупнейших госкомпаний, в том числе через программы "выращивания", обеспечит качественное развитие сегмента МСП, который сможет инвестировать в расширение и модернизацию собственных производств при выполнении гарантированных долгосрочных заказов", – привели в Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича. Наибольший объем договоров госкомпаний по 223-ФЗ с МСП в первом квартале 2025 года был заключен в сфере обрабатывающих производств (680,9 миллиарда рублей), строительства (440,9 миллиарда рублей), научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (98,4 миллиарда рублей), услуг в области информации и связи (88,3 миллиарда рублей), а также услуг транспорта и складского хозяйства (64,4 миллиарда рублей). Лидерами по объему закупок у субъектов МСП среди регионов стали Москва (511,8 миллиарда рублей), Республика Татарстан (172,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (170,6 миллиарда рублей), Московская область (101,9 миллиарда рублей) и Свердловская область (67,7 млрд рублей). Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-ой квоты на закупку продукции у МСП.
https://ria.ru/20250516/reshetnikov-2017441396.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, корпорация мсп, александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Максим Решетников, Корпорация МСП, Александр Исаевич
Госкомпании в I квартале закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей
Госкомпании в I квартале закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 триллиона рублей
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса в первом квартале 2025 года превысил 1,8 триллиона рублей - на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Решетников принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которое премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в инновационном кластере "Ломоносов" на Воробьевых горах.
"В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 триллиона рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 триллиона, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием - это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и средних предприятий выросла до 46%. Поставщиками уже стала примерно треть таких компаний", — процитировали слова Решетникова в пресс-службе министерства.
Как отметили в Корпорации МСП, о необходимости продолжения работы по совершенствованию квоты закупок инновационной, высокотехнологичной продукции говорилось накануне в ходе заседания совета директоров Корпорации МСП под председательством министра. По итогам было принято решение по расширению участия малых технологических компаний (МТК) в программах "выращивания" с последующим заключением офсетных договоров.
"В первом квартале 2025 года с МТК было заключено 2188 договоров на общую сумму более 32 миллиардов рублей. Наиболее востребованной заказчиками номенклатурой у МТК стали программные продукты, компьютерное оборудование, готовые металлические изделия и услуги в области архитектуры. Расширение доступа МТК к закупкам крупнейших госкомпаний, в том числе через программы "выращивания", обеспечит качественное развитие сегмента МСП, который сможет инвестировать в расширение и модернизацию собственных производств при выполнении гарантированных долгосрочных заказов", – привели в Корпорации МСП слова ее генерального директора Александра Исаевича.
Наибольший объем договоров госкомпаний по 223-ФЗ с МСП в первом квартале 2025 года был заключен в сфере обрабатывающих производств (680,9 миллиарда рублей), строительства (440,9 миллиарда рублей), научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (98,4 миллиарда рублей), услуг в области информации и связи (88,3 миллиарда рублей), а также услуг транспорта и складского хозяйства (64,4 миллиарда рублей).
Лидерами по объему закупок у субъектов МСП среди регионов стали Москва (511,8 миллиарда рублей), Республика Татарстан (172,5 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (170,6 миллиарда рублей), Московская область (101,9 миллиарда рублей) и Свердловская область (67,7 млрд рублей).
Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-ой квоты на закупку продукции у МСП.