https://ria.ru/20250519/remont-2017828839.html

Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное

Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное - РИА Новости, 19.05.2025

Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное

В селе Хлевное Липецкой области капитально отремонтируют лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:55:00+03:00

2025-05-19T13:55:00+03:00

2025-05-19T13:55:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017827963_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c3a56194e2cf19e692397210067b61f9.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В селе Хлевное Липецкой области капитально отремонтируют лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ремонт уже идет, на первом этапе обновились общественные пространства — актовый, хореографический и спортивный залы, а также столовая и санитарные комнаты. В коридорах заменили освещение, смонтировали подвесные потолки, уложили плитку, обновили лестничные проемы, провели внутреннюю отделку. Аналогичные работы будут и в классных комнатах, но уже в рамках второго этапа. Первоначально было выделено около 65,5 миллиона рублей из областного бюджета. Второй этап будет профинансирован нацпроектом "Молодежь и дети", на работы уже выделено почти 107 миллионов рублей. Артамонов отметил, что в лицее учится более 900 учеников. Педагогический коллектив состоит из 100 специалистов. Работает школьный театр, два музея, спортклуб и информационный библиотечный центр. "Благодаря нацпроекту мы сделаем этот лицей еще комфортнее и современнее. Связь между обстановкой, в которой учатся школьники, и уровнем образовательного процесса бесспорна. И все это — инвестиция в будущее наших детей", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html

https://ria.ru/20250516/meduchrezhdenie-2017314485.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов