https://ria.ru/20250519/remont-2017828839.html
Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное
Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное - РИА Новости, 19.05.2025
Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное
В селе Хлевное Липецкой области капитально отремонтируют лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:55:00+03:00
2025-05-19T13:55:00+03:00
2025-05-19T13:55:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В селе Хлевное Липецкой области капитально отремонтируют лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, ремонт уже идет, на первом этапе обновились общественные пространства — актовый, хореографический и спортивный залы, а также столовая и санитарные комнаты. В коридорах заменили освещение, смонтировали подвесные потолки, уложили плитку, обновили лестничные проемы, провели внутреннюю отделку. Аналогичные работы будут и в классных комнатах, но уже в рамках второго этапа. Первоначально было выделено около 65,5 миллиона рублей из областного бюджета. Второй этап будет профинансирован нацпроектом "Молодежь и дети", на работы уже выделено почти 107 миллионов рублей. Артамонов отметил, что в лицее учится более 900 учеников. Педагогический коллектив состоит из 100 специалистов. Работает школьный театр, два музея, спортклуб и информационный библиотечный центр. "Благодаря нацпроекту мы сделаем этот лицей еще комфортнее и современнее. Связь между обстановкой, в которой учатся школьники, и уровнем образовательного процесса бесспорна. И все это — инвестиция в будущее наших детей", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250516/artamonov-2017338287.html
https://ria.ru/20250516/meduchrezhdenie-2017314485.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Капитальный ремонт лицея проведут в липецком селе Хлевное
В селе Хлевное Липецкой области состоится капремонт лицея
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В селе Хлевное Липецкой области капитально отремонтируют лицей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, ремонт уже идет, на первом этапе обновились общественные пространства — актовый, хореографический и спортивный залы, а также столовая и санитарные комнаты. В коридорах заменили освещение, смонтировали подвесные потолки, уложили плитку, обновили лестничные проемы, провели внутреннюю отделку.
Аналогичные работы будут и в классных комнатах, но уже в рамках второго этапа. Первоначально было выделено около 65,5 миллиона рублей из областного бюджета. Второй этап будет профинансирован нацпроектом "Молодежь и дети", на работы уже выделено почти 107 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что в лицее учится более 900 учеников. Педагогический коллектив состоит из 100 специалистов. Работает школьный театр, два музея, спортклуб и информационный библиотечный центр.
"Благодаря нацпроекту мы сделаем этот лицей еще комфортнее и современнее. Связь между обстановкой, в которой учатся школьники, и уровнем образовательного процесса бесспорна. И все это — инвестиция в будущее наших детей", — сказал Артамонов.