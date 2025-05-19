https://ria.ru/20250519/razvedchiki-2017750860.html

Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ

Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025

Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ

Разведчики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T05:05:00+03:00

2025-05-19T05:05:00+03:00

2025-05-19T05:05:00+03:00

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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Разведчики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Расчеты беспилотников и радиолокационной станции (РЛС) "Соболятник" разведывательного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. Компактный "Соболятник" (многофункциональное средство обнаружения – ред.) в разобранном виде за спиной разведчика", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что бойцы развернули станцию обнаружения и начали "выслеживать" цель. "В этот раз в ходе работы расчета радиолокационной станции разведки "Соболятник" был обнаружена посадка беспилотника ВСУ. Спустя некоторое время в том же месте появилась отметка с группой пехоты. Разведчики передали координаты на командный пункт для дальнейшей доразведки с воздуха", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в ходе облета по указанным координатам была обнаружена точка взлета с подготовленным для старта БПЛА типа "Баба-Яга". "Цель оперативно была уничтожена сбросами с квадрокоптера наших разведчиков", - дополнили в МО РФ.

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины