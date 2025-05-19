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Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
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Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ
Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ
Разведчики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:05:00+03:00
2025-05-19T05:05:00+03:00
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Разведчики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ, сообщили в Минобороны России. "Расчеты беспилотников и радиолокационной станции (РЛС) "Соболятник" разведывательного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. Компактный "Соболятник" (многофункциональное средство обнаружения – ред.) в разобранном виде за спиной разведчика", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что бойцы развернули станцию обнаружения и начали "выслеживать" цель. "В этот раз в ходе работы расчета радиолокационной станции разведки "Соболятник" был обнаружена посадка беспилотника ВСУ. Спустя некоторое время в том же месте появилась отметка с группой пехоты. Разведчики передали координаты на командный пункт для дальнейшей доразведки с воздуха", - уточнили в оборонном ведомстве. Сообщается, что в ходе облета по указанным координатам была обнаружена точка взлета с подготовленным для старта БПЛА типа "Баба-Яга". "Цель оперативно была уничтожена сбросами с квадрокоптера наших разведчиков", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчики уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ

Разведчики группировки Запад уничтожили точку взлета БПЛА типа Баба-Яга ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянРазведчик на дежурстве
Разведчик на дежурстве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Разведчик на дежурстве. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 мая - РИА Новости. Разведчики 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" выявили и уничтожили точку взлета БПЛА типа "Баба-Яга" ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты беспилотников и радиолокационной станции (РЛС) "Соболятник" разведывательного батальона 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи. Компактный "Соболятник" (многофункциональное средство обнаружения – ред.) в разобранном виде за спиной разведчика", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что бойцы развернули станцию обнаружения и начали "выслеживать" цель.
"В этот раз в ходе работы расчета радиолокационной станции разведки "Соболятник" был обнаружена посадка беспилотника ВСУ. Спустя некоторое время в том же месте появилась отметка с группой пехоты. Разведчики передали координаты на командный пункт для дальнейшей доразведки с воздуха", - уточнили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что в ходе облета по указанным координатам была обнаружена точка взлета с подготовленным для старта БПЛА типа "Баба-Яга".
"Цель оперативно была уничтожена сбросами с квадрокоптера наших разведчиков", - дополнили в МО РФ.
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