https://ria.ru/20250519/razgovor-2017915409.html
Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается
Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается - РИА Новости, 19.05.2025
Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа всё еще продолжается, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:20:00+03:00
2025-05-19T18:20:00+03:00
2025-05-19T18:23:00+03:00
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа всё еще продолжается, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом."Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html
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владимир путин, россия, сша, дональд трамп
Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп
Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается
NYT: телефонный разговор Путина с Трампом все еще продолжается