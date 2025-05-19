https://ria.ru/20250519/razgovor-2017915409.html

Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается

Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается - РИА Новости, 19.05.2025

Телефонный разговор Путина и Трампа все еще продолжается

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа всё еще продолжается, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:20:00+03:00

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владимир путин

россия

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа всё еще продолжается, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом."Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html

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владимир путин, россия, сша, дональд трамп