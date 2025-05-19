https://ria.ru/20250519/rakova-2017906588.html
Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка
Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка - РИА Новости, 19.05.2025
Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка
Московские медики помогли женщине с сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек выносить и родить здорового ребёнка, сообщила журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:47:00+03:00
2025-05-19T17:47:00+03:00
2025-05-19T17:47:00+03:00
анастасия ракова
москва
здоровье - общество
диабет
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московские медики помогли женщине с сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек выносить и родить здорового ребёнка, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Специалисты городской клинической больницы имени Ерамишанцева помогли пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом осуществить ее мечту выносить и родить здорового ребенка. Благодаря слаженной работе врачей разных профилей и современному медицинским методикам 33-летняя москвичка успешно прошла через сложную беременность", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, на смену устаревшим женским консультациям открываются центры женского здоровья, разработаны клиентские пути ведения беременности и запущена уникальная программа поддержки репродуктивного здоровья."Такой комплексный подход и внедрение новейших технологий позволяют нам помогать москвичкам стать мамами даже при самых сложных диагнозах", - добавила Ракова.
https://ria.ru/20250430/moskva-2014250238.html
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РИА Новости
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анастасия ракова , москва, здоровье - общество, диабет
Анастасия Ракова , Москва, Здоровье - Общество, Диабет
Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка
Ракова: врачи помогли москвичке с сахарным диабетом родить здорового ребенка
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московские медики помогли женщине с сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек выносить и родить здорового ребёнка, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Специалисты городской клинической больницы имени Ерамишанцева помогли пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом осуществить ее мечту выносить и родить здорового ребенка. Благодаря слаженной работе врачей разных профилей и современному медицинским методикам 33-летняя москвичка успешно прошла через сложную беременность", - рассказала Ракова.
Заммэра отметила, что в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, на смену устаревшим женским консультациям открываются центры женского здоровья, разработаны клиентские пути ведения беременности и запущена уникальная программа поддержки репродуктивного здоровья.
"Такой комплексный подход и внедрение новейших технологий позволяют нам помогать москвичкам стать мамами даже при самых сложных диагнозах", - добавила Ракова.