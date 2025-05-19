https://ria.ru/20250519/rakova-2017906588.html

Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка

Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка - РИА Новости, 19.05.2025

Ракова: медики помогли женщине с сахарным диабетом родить здорового ребенка

Московские медики помогли женщине с сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек выносить и родить здорового ребёнка, сообщила журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:47:00+03:00

2025-05-19T17:47:00+03:00

2025-05-19T17:47:00+03:00

анастасия ракова

москва

здоровье - общество

диабет

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Московские медики помогли женщине с сахарным диабетом и тяжелым заболеванием почек выносить и родить здорового ребёнка, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Специалисты городской клинической больницы имени Ерамишанцева помогли пациентке с тяжелым заболеванием почек и сахарным диабетом осуществить ее мечту выносить и родить здорового ребенка. Благодаря слаженной работе врачей разных профилей и современному медицинским методикам 33-летняя москвичка успешно прошла через сложную беременность", - рассказала Ракова.Заммэра отметила, что в столице внедряется новый стандарт акушерско-гинекологической помощи, на смену устаревшим женским консультациям открываются центры женского здоровья, разработаны клиентские пути ведения беременности и запущена уникальная программа поддержки репродуктивного здоровья."Такой комплексный подход и внедрение новейших технологий позволяют нам помогать москвичкам стать мамами даже при самых сложных диагнозах", - добавила Ракова.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014250238.html

москва

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анастасия ракова , москва, здоровье - общество, диабет