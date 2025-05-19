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Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/pvo-2017806514.html
Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.05.2025
Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили пять авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:22:00+03:00
2025-05-19T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска за сутки нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 5 авиационных бомб JDAM и 127 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, российские войска за сутки нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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