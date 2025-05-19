https://ria.ru/20250519/pvo-2017806514.html

Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 19.05.2025

Российская ПВО сбила пять авиабомб JDAM и 127 беспилотников ВСУ за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили пять авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:22:00+03:00

2025-05-19T12:22:00+03:00

2025-05-19T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО за сутки сбили пять авиационных бомб JDAM и 127 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 127 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, российские войска за сутки нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф