https://ria.ru/20250519/putin-2017954244.html

Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания

Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания - РИА Новости, 19.05.2025

Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания

Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:40:00+03:00

2025-05-19T22:40:00+03:00

2025-05-19T22:40:00+03:00

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владимир путин

образование

образование - общество

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, чтобы уроки музыки, изобразительного искусства проходили на действительно достойном современном уровне. При этом, разумеется, не за счет увеличения нагрузки на детей. Я считаю необходимым, чтобы "Сириус" вместе с ведущими образовательными организациями в сфере искусства принял участие в создании новой методики преподавания этих творческих дисциплин в школе", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html

россия

федеральная территория "сириус"

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