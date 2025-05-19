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Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания - РИА Новости, 19.05.2025
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания
Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:40:00+03:00
2025-05-19T22:40:00+03:00
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образование
образование - общество
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федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, чтобы уроки музыки, изобразительного искусства проходили на действительно достойном современном уровне. При этом, разумеется, не за счет увеличения нагрузки на детей. Я считаю необходимым, чтобы "Сириус" вместе с ведущими образовательными организациями в сфере искусства принял участие в создании новой методики преподавания этих творческих дисциплин в школе", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".
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россия, владимир путин, образование, образование - общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания
Путин: Сириус должен помочь в создании методик преподавания творческих дисциплин