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Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания - РИА Новости, 19.05.2025
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22:40 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017954244.html
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания - РИА Новости, 19.05.2025
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания
Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:40:00+03:00
2025-05-19T22:40:00+03:00
россия
владимир путин
образование
образование - общество
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно, чтобы уроки музыки, изобразительного искусства проходили на действительно достойном современном уровне. При этом, разумеется, не за счет увеличения нагрузки на детей. Я считаю необходимым, чтобы "Сириус" вместе с ведущими образовательными организациями в сфере искусства принял участие в создании новой методики преподавания этих творческих дисциплин в школе", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".
https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html
россия
федеральная территория "сириус"
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россия, владимир путин, образование, образование - общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин: "Сириус" должен участвовать в разработке методики преподавания

Путин: Сириус должен помочь в создании методик преподавания творческих дисциплин

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы "Сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Необходимо, чтобы центр "Сириус" принял участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, чтобы уроки музыки, изобразительного искусства проходили на действительно достойном современном уровне. При этом, разумеется, не за счет увеличения нагрузки на детей. Я считаю необходимым, чтобы "Сириус" вместе с ведущими образовательными организациями в сфере искусства принял участие в создании новой методики преподавания этих творческих дисциплин в школе", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин
Вчера, 22:38
 
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