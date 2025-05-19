https://ria.ru/20250519/putin-2017952537.html

Без труда талант вряд ли проявится, заявил Путин

Без труда талант вряд ли проявится, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2025

Без труда талант вряд ли проявится, заявил Путин

Талант в значительной степени передается по наследству, но без труда он вряд ли проявится, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:26:00+03:00

2025-05-19T22:26:00+03:00

2025-05-19T22:26:00+03:00

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владимир путин

общество

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Талант в значительной степени передается по наследству, но без труда он вряд ли проявится, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Путин в понедельник работает в "Сириусе", там президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Врожденные качества или нет, это трудно сказать, это генетики должны определить. Но, наверное, конечно, талант в значительной степени передается по наследству. Но есть вещи, которые, даже если есть врожденный талант, без труда, без вложения сил, вряд ли дадут возможность проявить себя так ярко, как, скажем, было у Моцарта", - сказал Путин, отвечая на вопросы учащихся о том, можно ли определенные качества, в том числе лидерство, приобрести в процессе воспитания, получения опыта, или они даются с рождения. Президент подчеркнул, что невероятное трудолюбие сопровождает успех, в том числе и для очень одаренных, или даже для гениальных людей. "Поэтому, как сказать, что важнее: трудолюбие, работа над собой или врожденные качества? Для максимального результата, для максимального эффекта нужно, наверное, сочетание того и другого. Надо, конечно, над этим работать, так что просто сам по себе успех с неба не свалится", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html

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россия, владимир путин, общество