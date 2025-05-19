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Путин рассказал, что делает человека счастливым - РИА Новости, 19.05.2025
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22:14 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017950807.html
Путин рассказал, что делает человека счастливым
Путин рассказал, что делает человека счастливым - РИА Новости, 19.05.2025
Путин рассказал, что делает человека счастливым
Президент России Владимир Путин считает, что гармония в человеке делает его счастливым. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:14:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что гармония в человеке делает его счастливым. Президент в понедельник посетил новую музыкальную школу в "Сириусе", где встретился с учащимися образовательного центра. "Музыка - ведь это гармония. А гармония - это то, присутствие чего в человеке делает его счастливым в конечном итоге", - сказал Путин во время общения с ребятами.
https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что делает человека счастливым

Путин: гармония в человеке делает его счастливым в конечном итоге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что гармония в человеке делает его счастливым.
Президент в понедельник посетил новую музыкальную школу в "Сириусе", где встретился с учащимися образовательного центра.
"Музыка - ведь это гармония. А гармония - это то, присутствие чего в человеке делает его счастливым в конечном итоге", - сказал Путин во время общения с ребятами.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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