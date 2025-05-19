https://ria.ru/20250519/putin-2017945499.html

Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе

Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе - РИА Новости, 19.05.2025

Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно оценил запущенный процесс диалога США и Ирана по иранской... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:30:00+03:00

2025-05-19T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно оценил запущенный процесс диалога США и Ирана по иранской ядерной программе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Наш президент позитивно оценил запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам. Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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в мире, россия, сша, иран, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков