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Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе - РИА Новости, 19.05.2025
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21:30 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017945499.html
Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе
Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе - РИА Новости, 19.05.2025
Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно оценил запущенный процесс диалога США и Ирана по иранской... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:30:00+03:00
2025-05-19T21:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно оценил запущенный процесс диалога США и Ирана по иранской ядерной программе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Наш президент позитивно оценил запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам. Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
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в мире, россия, сша, иран, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
В мире, Россия, США, Иран, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Путин приветствовал запуск процесса диалога по иранской ядерной программе

Ушаков: Путин позитивно оценил старт диалога по иранской ядерной программе

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом позитивно оценил запущенный процесс диалога США и Ирана по иранской ядерной программе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Наш президент позитивно оценил запущенный при посредничестве Омана переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.
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В миреРоссияСШАИранВладимир ПутинДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
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