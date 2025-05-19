https://ria.ru/20250519/pozhary-2017777911.html

В России потушили 32 природных пожара за сутки

В России потушили 32 природных пожара за сутки - РИА Новости, 19.05.2025

В России потушили 32 природных пожара за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 32 природных пожара на площади 32 242 гектара, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:24:00+03:00

2025-05-19T10:24:00+03:00

2025-05-19T10:24:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 32 природных пожара на площади 32 242 гектара, сообщает в понедельник Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 32 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 32 242 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ действовали 55 лесных пожаров. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовал 31 пожар на площади 640 115 гектаров.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"