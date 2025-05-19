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Что делать при лесном пожаре - РИА Новости, 19.05.2025
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12:00 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре - РИА Новости, 19.05.2025
Что делать при лесном пожаре
В некоторых регионах России открыт пожароопасный сезон. В этот период лучше в лес не ходить. Если вы все-таки там оказались — будьте бдительны. Стоит... РИА Новости, 19.05.2025
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инфографика
природные пожары в россии
россия
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чс
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В некоторых регионах России открыт пожароопасный сезон. В этот период лучше в лес не ходить. Если вы все-таки там оказались — будьте бдительны. Стоит насторожиться и уходить, если вы почувствовали в воздухе запах гари или увидели плотный дым, похожий на туман. Обратите внимание на поведение лесных обитателей. Звери, птицы и насекомые ведут себя беспокойно. Если лесной пожар начался на ваших глазах, соблюдайте несколько важных правил. Главные из них — в инфографике Ria.ru.
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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чс, инфографика
Инфографика, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧС
Инфографика

Что делать при лесном пожаре

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В некоторых регионах России открыт пожароопасный сезон. В этот период лучше в лес не ходить. Если вы все-таки там оказались — будьте бдительны. Стоит насторожиться и уходить, если вы почувствовали в воздухе запах гари или увидели плотный дым, похожий на туман. Обратите внимание на поведение лесных обитателей. Звери, птицы и насекомые ведут себя беспокойно. Если лесной пожар начался на ваших глазах, соблюдайте несколько важных правил. Главные из них — в инфографике Ria.ru.
Что делать при лесном пожареЧто делать при лесном пожаре
 
ИнфографикаПриродные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧС
 
 
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