https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

Что делать при лесном пожаре

Что делать при лесном пожаре - РИА Новости, 19.05.2025

Что делать при лесном пожаре

В некоторых регионах России открыт пожароопасный сезон. В этот период лучше в лес не ходить. Если вы все-таки там оказались — будьте бдительны. Стоит... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:00:00+03:00

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2025-05-19T12:00:00+03:00

инфографика

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чс

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В некоторых регионах России открыт пожароопасный сезон. В этот период лучше в лес не ходить. Если вы все-таки там оказались — будьте бдительны. Стоит насторожиться и уходить, если вы почувствовали в воздухе запах гари или увидели плотный дым, похожий на туман. Обратите внимание на поведение лесных обитателей. Звери, птицы и насекомые ведут себя беспокойно. Если лесной пожар начался на ваших глазах, соблюдайте несколько важных правил. Главные из них — в инфографике Ria.ru.

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2025

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природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чс, инфографика