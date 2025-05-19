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В Орловской области начали проверку из-за гибели детей при пожаре - РИА Новости, 19.05.2025
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10:37 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017780755.html
В Орловской области начали проверку из-за гибели детей при пожаре
В Орловской области начали проверку из-за гибели детей при пожаре - РИА Новости, 19.05.2025
В Орловской области начали проверку из-за гибели детей при пожаре
Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в Орловской области, предварительно, пятеро несовершеннолетних находились дома без... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:37:00+03:00
2025-05-19T10:37:00+03:00
происшествия
орловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в Орловской области, предварительно, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых, сообщили в надзорном ведомстве региона. Утром в понедельник в ГУ МЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. "По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура проводит проверку по факту возгорания жилого дома в Орловском муниципальном округе… По предварительным данным, пятеро несовершеннолетних, самому старшему из которых 13 лет, находились дома без присмотра взрослых. Матери дома не было", – говорится в сообщении. В надзорном органе добавили, что прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.
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происшествия, орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орловской области начали проверку из-за гибели детей при пожаре

Прокуратура начала проверку после гибели 2 детей при пожаре в деревне Тайное

© Фото : МЧС Орловской области/TelegramМесто пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Место пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Орловской области/Telegram
Место пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в Орловской области, предварительно, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых, сообщили в надзорном ведомстве региона.
Утром в понедельник в ГУ МЧС России по Орловской области сообщали о гибели двоих маленьких детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров.
«
"По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина прокуратура проводит проверку по факту возгорания жилого дома в Орловском муниципальном округе… По предварительным данным, пятеро несовершеннолетних, самому старшему из которых 13 лет, находились дома без присмотра взрослых. Матери дома не было", – говорится в сообщении.
В надзорном органе добавили, что прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, ход и результаты проверки находятся на контроле ведомства.
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ПроисшествияОрловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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