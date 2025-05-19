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В Орловской области при пожаре в деревянном доме погибли два ребенка
В Орловской области при пожаре в деревянном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 19.05.2025
В Орловской области при пожаре в деревянном доме погибли два ребенка
Двое маленьких детей погибли при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:39:00+03:00
2025-05-19T09:39:00+03:00
2025-05-19T09:39:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое маленьких детей погибли при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. "Сегодня глубокой ночью в деревне Тайное Орловского округа произошел пожар в жилом деревянном доме... Дом горел открытым пламенем по всей площади. До прибытия сотрудников МЧС России из дома самостоятельно спаслись трое детей. Пожар был ликвидирован на 60 квадратных метрах. На месте обнаружены тела двух малолетних детей", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на пожаре работало 16 сотрудников МЧС России на четырех единицах спецтехники, эксперты выясняют обстоятельства и причины происшествия.
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орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Орловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Орловской области при пожаре в деревянном доме погибли два ребенка
МЧС РФ: двое маленьких детей погибли в результате пожара в Орловской области