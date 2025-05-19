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В Бурятии площадь лесных пожаров снизилась почти на четыре тысячи гектаров - РИА Новости, 19.05.2025
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08:08 19.05.2025 (обновлено: 08:49 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017760290.html
В Бурятии площадь лесных пожаров снизилась почти на четыре тысячи гектаров
В Бурятии площадь лесных пожаров снизилась почти на четыре тысячи гектаров - РИА Новости, 19.05.2025
В Бурятии площадь лесных пожаров снизилась почти на четыре тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась почти на 4 тысячи гектаров - с 24,1 до 20,5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:08:00+03:00
2025-05-19T08:49:00+03:00
природные пожары в россии
республика бурятия
общество
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УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась почти на 4 тысячи гектаров - с 24,1 до 20,5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.В воскресенье агентство сообщало, что в республике действует 13 лесных пожаров на общей площади более 24,1 тысячи гектаров."По оперативным данным, утром 19 мая действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 20 523 гектаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём.За сутки ликвидировано четыре возгорания на площади почти 3,8 тысячи гектаров. Локализовано четыре пожара на площади более 7,3 тысячи гектаров. На тушении работает 331 человек, задействовано 63 единицы лесопожарной техники.В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
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природные пожары в россии, республика бурятия, общество
Природные пожары в России, Республика Бурятия, Общество
В Бурятии площадь лесных пожаров снизилась почти на четыре тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась почти на 4 тыс га

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 19 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась почти на 4 тысячи гектаров - с 24,1 до 20,5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
В воскресенье агентство сообщало, что в республике действует 13 лесных пожаров на общей площади более 24,1 тысячи гектаров.
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"По оперативным данным, утром 19 мая действует 12 лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах, на общей площади 20 523 гектаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём.
За сутки ликвидировано четыре возгорания на площади почти 3,8 тысячи гектаров. Локализовано четыре пожара на площади более 7,3 тысячи гектаров. На тушении работает 331 человек, задействовано 63 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено.
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Природные пожары в РоссииРеспублика БурятияОбщество
 
 
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