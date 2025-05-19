https://ria.ru/20250519/potolok-2017921563.html

Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик

Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик - РИА Новости, 19.05.2025

Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик

Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что не имеющего должного опыта подрядчика, после ремонта школы которым там обрушился потолок, определили решением... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:57:00+03:00

2025-05-19T18:57:00+03:00

2025-05-19T18:57:00+03:00

происшествия

жкх

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 19 мая – РИА Новости. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что не имеющего должного опыта подрядчика, после ремонта школы которым там обрушился потолок, определили решением администрации Курской области через оперштаб, вопросом займутся правоохранительные органы. По итогам оперативного заседания регионального правительства Хинштейн сообщил о том, что поручил держать на контроле ситуацию со школой в Касторенском районе, где в 2024 году после капремонта рухнул потолок. По его словам, с правоохранительными органами будут разбираться, как подрядчик был определён единственным поставщиком услуг. "В 23-м году отремонтирована по национальному проекту. В прошлом году в этой школе обрушился потолок в спортзале. Я глубоко возмущён тем, что увидел. У меня большая просьба этой ситуацией заняться вплотную. Выясняется о том, что подрядчик на этот объект, а также на ещё одну школу в районе был определён решением администрации Курской области, как мне было доложено, почему-то через оперативный штаб", - сказал врио губернатора. Хинштейн отметил, что данный подрядчик был определен в 2022 году. "Со слов главы (района) и иной информации мне поступившей, по докладу министерства образования, администрация области настояла именно на этом подрядчике, у этого подрядчика не было надлежащего опыта. Далее результат, что называется, налицо. Обрушившийся потолок, невозможность учиться в этой школе, нарекания со стороны директора, со стороны главы… Я усматриваю в этом определенную коррупционную составляющую", - добавил он. Хинштейн отметил, что со слов подрядчика, денег у него нет, поэтому устранить недочеты он не может. "Как получилось, что администрация области под эгидой вопросов безопасности навязывает единственного поставщика в район без должного опыта, без соответствующих возможностей? Кто конкретно это сделал? Потому что у каждой проблемы, я не раз уже цитировал одну историческую фигуру, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. С нашим правоохранительным блоком будем это отрабатывать. За это придется отвечать", - заявил врио губернатора.

https://ria.ru/20250515/kilometry-2017134963.html

https://realty.ria.ru/20250519/hinshtejn-2017794882.html

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происшествия, жкх, курская область, александр хинштейн