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Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик - РИА Новости, 19.05.2025
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18:57 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/potolok-2017921563.html
Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик
Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик - РИА Новости, 19.05.2025
Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик
Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что не имеющего должного опыта подрядчика, после ремонта школы которым там обрушился потолок, определили решением... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:57:00+03:00
2025-05-19T18:57:00+03:00
происшествия
жкх
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 19 мая – РИА Новости. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что не имеющего должного опыта подрядчика, после ремонта школы которым там обрушился потолок, определили решением администрации Курской области через оперштаб, вопросом займутся правоохранительные органы. По итогам оперативного заседания регионального правительства Хинштейн сообщил о том, что поручил держать на контроле ситуацию со школой в Касторенском районе, где в 2024 году после капремонта рухнул потолок. По его словам, с правоохранительными органами будут разбираться, как подрядчик был определён единственным поставщиком услуг. "В 23-м году отремонтирована по национальному проекту. В прошлом году в этой школе обрушился потолок в спортзале. Я глубоко возмущён тем, что увидел. У меня большая просьба этой ситуацией заняться вплотную. Выясняется о том, что подрядчик на этот объект, а также на ещё одну школу в районе был определён решением администрации Курской области, как мне было доложено, почему-то через оперативный штаб", - сказал врио губернатора. Хинштейн отметил, что данный подрядчик был определен в 2022 году. "Со слов главы (района) и иной информации мне поступившей, по докладу министерства образования, администрация области настояла именно на этом подрядчике, у этого подрядчика не было надлежащего опыта. Далее результат, что называется, налицо. Обрушившийся потолок, невозможность учиться в этой школе, нарекания со стороны директора, со стороны главы… Я усматриваю в этом определенную коррупционную составляющую", - добавил он. Хинштейн отметил, что со слов подрядчика, денег у него нет, поэтому устранить недочеты он не может. "Как получилось, что администрация области под эгидой вопросов безопасности навязывает единственного поставщика в район без должного опыта, без соответствующих возможностей? Кто конкретно это сделал? Потому что у каждой проблемы, я не раз уже цитировал одну историческую фигуру, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. С нашим правоохранительным блоком будем это отрабатывать. За это придется отвечать", - заявил врио губернатора.
https://ria.ru/20250515/kilometry-2017134963.html
https://realty.ria.ru/20250519/hinshtejn-2017794882.html
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происшествия, жкх, курская область, александр хинштейн
Происшествия, ЖКХ, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн: школу, где рухнул потолок, ремонтировал некомпетентный подрядчик

Хинштейн усмотрел коррупционную составляющую в ремонте школы в Курской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 19 мая – РИА Новости. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что не имеющего должного опыта подрядчика, после ремонта школы которым там обрушился потолок, определили решением администрации Курской области через оперштаб, вопросом займутся правоохранительные органы.
По итогам оперативного заседания регионального правительства Хинштейн сообщил о том, что поручил держать на контроле ситуацию со школой в Касторенском районе, где в 2024 году после капремонта рухнул потолок. По его словам, с правоохранительными органами будут разбираться, как подрядчик был определён единственным поставщиком услуг.
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области
15 мая, 15:45
"В 23-м году отремонтирована по национальному проекту. В прошлом году в этой школе обрушился потолок в спортзале. Я глубоко возмущён тем, что увидел. У меня большая просьба этой ситуацией заняться вплотную. Выясняется о том, что подрядчик на этот объект, а также на ещё одну школу в районе был определён решением администрации Курской области, как мне было доложено, почему-то через оперативный штаб", - сказал врио губернатора.
Хинштейн отметил, что данный подрядчик был определен в 2022 году.
"Со слов главы (района) и иной информации мне поступившей, по докладу министерства образования, администрация области настояла именно на этом подрядчике, у этого подрядчика не было надлежащего опыта. Далее результат, что называется, налицо. Обрушившийся потолок, невозможность учиться в этой школе, нарекания со стороны директора, со стороны главы… Я усматриваю в этом определенную коррупционную составляющую", - добавил он.
Хинштейн отметил, что со слов подрядчика, денег у него нет, поэтому устранить недочеты он не может.
"Как получилось, что администрация области под эгидой вопросов безопасности навязывает единственного поставщика в район без должного опыта, без соответствующих возможностей? Кто конкретно это сделал? Потому что у каждой проблемы, я не раз уже цитировал одну историческую фигуру, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. С нашим правоохранительным блоком будем это отрабатывать. За это придется отвечать", - заявил врио губернатора.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 11:22
 
ПроисшествияЖКХКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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