https://ria.ru/20250519/postradavshie-2017776542.html

Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр

Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр - РИА Новости, 19.05.2025

Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр

Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе "Свеча" из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:19:00+03:00

2025-05-19T10:19:00+03:00

2025-05-19T10:54:00+03:00

уфа

салават

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017461074_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f49d933a1b864668ec061a87b0ec252a.jpg

УФА, 19 мая – РИА Новости. Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе "Свеча" из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице. "Двоих пациентов, пострадавших на предприятии ООО "Свеча", перевели в Республиканский ожоговый центр. Двое мужчин 48 и 43 лет продолжают лечение в профильном учреждении. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй - в крайне тяжелом. Врачи-комбустиологи делают все возможное в борьбе за их жизни", - сообщил Рахматуллин. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

https://ria.ru/20250519/pozhar-2017769703.html

https://ria.ru/20250518/pozhar-2017711550.html

уфа

салават

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уфа, салават, россия, происшествия