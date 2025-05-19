Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр
Двоих пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр
© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramЛиквидация последствий взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате
Ликвидация последствий взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе "Свеча" из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.
"Двоих пациентов, пострадавших на предприятии ООО "Свеча", перевели в Республиканский ожоговый центр. Двое мужчин 48 и 43 лет продолжают лечение в профильном учреждении. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй - в крайне тяжелом. Врачи-комбустиологи делают все возможное в борьбе за их жизни", - сообщил Рахматуллин.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).