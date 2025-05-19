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Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр - РИА Новости, 19.05.2025
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10:19 19.05.2025 (обновлено: 10:54 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/postradavshie-2017776542.html
Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр
Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр - РИА Новости, 19.05.2025
Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр
Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе "Свеча" из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:19:00+03:00
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе "Свеча" из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале. В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице. "Двоих пациентов, пострадавших на предприятии ООО "Свеча", перевели в Республиканский ожоговый центр. Двое мужчин 48 и 43 лет продолжают лечение в профильном учреждении. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй - в крайне тяжелом. Врачи-комбустиологи делают все возможное в борьбе за их жизни", - сообщил Рахматуллин. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
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уфа, салават, россия, происшествия
Уфа, Салават, Россия, Происшествия
Пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр

Двоих пострадавших при ЧП на заводе в Башкирии перевели в ожоговый центр

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramЛиквидация последствий взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате
Ликвидация последствий взрыва на территории предприятия Свеча в Салавате - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Ликвидация последствий взрыва на территории предприятия "Свеча" в Салавате
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Двоих пострадавших при ЧП на башкирском заводе "Свеча" из реанимации перевели в ожоговый центр Уфы, один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.
В результате взрыва на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" в Салавате 16 мая в реанимацию с сильными ожогами доставили троих мужчин, еще один мужчина с ушибами таза и переломами после оказания помощи был отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, под завалами спасателями был обнаружен 46-летний погибший. Позже один из госпитализированных скончался в больнице.
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"Двоих пациентов, пострадавших на предприятии ООО "Свеча", перевели в Республиканский ожоговый центр. Двое мужчин 48 и 43 лет продолжают лечение в профильном учреждении. Один из них находится в стабильно тяжелом состоянии, второй - в крайне тяжелом. Врачи-комбустиологи делают все возможное в борьбе за их жизни", - сообщил Рахматуллин.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).
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