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Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение монумента
Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение монумента - РИА Новости, 19.05.2025
Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение монумента
Посольство России потребовало от властей Дании расследовать случай вандализма по отношению к монументу советским воинам накануне 9 мая, сообщили в понедельник в РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:20:00+03:00
2025-05-19T14:20:00+03:00
2025-05-19T14:20:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Посольство России потребовало от властей Дании расследовать случай вандализма по отношению к монументу советским воинам накануне 9 мая, сообщили в понедельник в российской дипмиссии. "Накануне 9 мая на кладбище "Биспебьерг" в Копенгагене был осквернен монумент в память о советских воинах… Посольство обратилось к датским властям с требованием расследовать данный случай вандализма и привлечь преступника к ответственности", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале. По словам дипломатов, до настоящего времени никакой информации о предпринятых датскими властями мерах не поступало. "Администрация кладбища оперативно отреагировала на обращение посольства, выразила осуждение по поводу произошедшего и в кратчайшие сроки безвозмездно устранила причиненный монументу ущерб. Посольство благодарно администрации кладбища за проявленное уважение к памяти советским воинам, которые освобождали Европу от фашизма", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html
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в мире, россия, дания, копенгаген
В мире, Россия, Дания, Копенгаген
Посольство России потребовало от Дании расследовать осквернение монумента
Посольство России потребовало от Дании расследовать случай вандализма