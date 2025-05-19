https://ria.ru/20250519/poshliny-2017766969.html

Пошлины Трампа не вызвали инвестиционного бума в США, пишет Politico

Пошлины Трампа не вызвали инвестиционного бума в США, пишет Politico - РИА Новости, 19.05.2025

Пошлины Трампа не вызвали инвестиционного бума в США, пишет Politico

Вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины не вызвали всплеска иностранных инвестиций в американскую экономику, а скорее вызвали неопределенность,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:21:00+03:00

2025-05-19T09:21:00+03:00

2025-05-19T09:21:00+03:00

экономика

сша

китай

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вводимые президентом США Дональдом Трампом пошлины не вызвали всплеска иностранных инвестиций в американскую экономику, а скорее вызвали неопределенность, которая удерживает многие зарубежные компании от вливания денег на рынок США, пишет газета Politico со ссылкой на чиновников по экономическому развитию и законодателей из нескольких штатов. Как отмечает издание, ранее Трамп заявлял, что волна пошлин принесет экономике США триллионы долларов в виде иностранных инвестиций. "Некоторые из людей, работающих над привлечением этих инвестиций в города и штаты США, говорят, что не видят инвестиционного бума... Напротив, чиновники по экономическому развитию и законодатели из нескольких штатов говорят, что неопределенность, вызванная то возобновляющимися, то прекращающимися торговыми войнами Трампа, удерживает многие иностранные компании от вливания денег на рынок США прямо сейчас", - пишет издание. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт