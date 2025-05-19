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Политолог оценил итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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11:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/politolog-2017801086.html
Политолог оценил итоги выборов в Румынии
Политолог оценил итоги выборов в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Политолог оценил итоги выборов в Румынии
Итоги выборов президента Румынии показали, что в стране есть весомая альтернативная точка зрения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:54:00+03:00
2025-05-19T11:54:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
сша
никушор дан
кэлин джеорджеску
евросоюз
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Итоги выборов президента Румынии показали, что в стране есть весомая альтернативная точка зрения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение. "Самое главное, что мы на этих выборах увидели, что есть весомая альтернативная точка зрения, точка зрения людей, которых называют суверанистами, которые выступают за усиление суверенитета. Да, конечно, Симион проиграл, но не стоит теперь скидывать со счетов, что за него проголосовало 46 процентов", - сказал Кориненко. Он отметил, что обычно на румынских выборах шла самая ожесточенная борьба между проевропейскими, пролиберальными, прозападными кандидатами. "И обычно такие люди, как Симион, получали небольшую поддержку, потому что ассоциация с Россией, ассоциация с возвращением к временам Чаушеску (руководитель социалистической Румынии, который был свергнут в 1989 году и расстрелян - ред.), то есть элементов запугивания было много. Но мы видим, что сейчас эти ассоциации уже меньше работают, они работают хорошо, системно, но уже в меньшей степени", - обратил внимание политолог. По словам Коринеко, большой вопрос, что готов предложить новый президент Никушор Дан тем 46% избирателей, которые выступают за усиление суверенитета Румынии. "То есть любое решение, принимаемое сегодня в Бухаресте, будет с оглядкой на то, что есть половина страны, которая думает иначе", - пояснил он. Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США. Никушор Дан последовательно выступает за поддержку Украины, усиление европейской и трансатлантической безопасности и сохранение проевропейского курса Румынии. Он подчеркивает участие в программах вооружения ЕС, критикует любые сценарии капитуляции Киева и ставит задачу самостоятельного укрепления обороны Европы, если США отвлекутся на Азию. В личной биографии политика выделяются международные победы на математических олимпиадах, докторская степень во Франции и основание провропейской партии "Союз спасения Румынии" (USR). Несмотря на конкуренцию с лидером "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеорджем Симионом, Дан поддерживает с ним неформальное общение.
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, евросоюз, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Евросоюз, Президентские выборы в Румынии — 2025
Политолог оценил итоги выборов в Румынии

Кориненко: выборы в Румынии показали, что в стране есть альтернативное мнение

© AP Photo / Andreea AlexandruЖенщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Итоги выборов президента Румынии показали, что в стране есть весомая альтернативная точка зрения, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости молдавский политолог Александр Кориненко.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
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"Самое главное, что мы на этих выборах увидели, что есть весомая альтернативная точка зрения, точка зрения людей, которых называют суверанистами, которые выступают за усиление суверенитета. Да, конечно, Симион проиграл, но не стоит теперь скидывать со счетов, что за него проголосовало 46 процентов", - сказал Кориненко.
Он отметил, что обычно на румынских выборах шла самая ожесточенная борьба между проевропейскими, пролиберальными, прозападными кандидатами. "И обычно такие люди, как Симион, получали небольшую поддержку, потому что ассоциация с Россией, ассоциация с возвращением к временам Чаушеску (руководитель социалистической Румынии, который был свергнут в 1989 году и расстрелян - ред.), то есть элементов запугивания было много. Но мы видим, что сейчас эти ассоциации уже меньше работают, они работают хорошо, системно, но уже в меньшей степени", - обратил внимание политолог.
По словам Коринеко, большой вопрос, что готов предложить новый президент Никушор Дан тем 46% избирателей, которые выступают за усиление суверенитета Румынии. "То есть любое решение, принимаемое сегодня в Бухаресте, будет с оглядкой на то, что есть половина страны, которая думает иначе", - пояснил он.
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Президентские выборы в Румынии в 2025 году прошли на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Никушор Дан последовательно выступает за поддержку Украины, усиление европейской и трансатлантической безопасности и сохранение проевропейского курса Румынии. Он подчеркивает участие в программах вооружения ЕС, критикует любые сценарии капитуляции Киева и ставит задачу самостоятельного укрепления обороны Европы, если США отвлекутся на Азию. В личной биографии политика выделяются международные победы на математических олимпиадах, докторская степень во Франции и основание провропейской партии "Союз спасения Румынии" (USR). Несмотря на конкуренцию с лидером "Альянса за объединение румын" (AUR) Джеорджем Симионом, Дан поддерживает с ним неформальное общение.
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