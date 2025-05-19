https://ria.ru/20250519/peskov-2017937069.html

Инфраструктура связи доступна Путину везде, заявили в Кремле

Инфраструктура связи доступна Путину везде, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.05.2025

Инфраструктура связи доступна Путину везде, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин располагает всей инфраструктурой для связи, где бы он ни находился, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:34:00+03:00

2025-05-19T20:34:00+03:00

2025-05-19T20:34:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

в мире

украина

образовательный центр "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин располагает всей инфраструктурой для связи, где бы он ни находился, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину. В понедельник Путин провел телефонный разговор с лидером США, находясь в образовательном комплексе "Сириус". "Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи - и связи открытые, и связи закрытые, предназначенные для конфиденциальных переговоров, в том числе и межгосударственных", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html

россия

сша

украина

федеральная территория "сириус"

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россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, в мире, украина, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"