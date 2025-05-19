https://ria.ru/20250519/peskov-2017934427.html
Европа пытается склонить Трампа к своей позиции, заявил Песков
Европа пытается склонить Трампа к своей позиции, заявил Песков - РИА Новости, 19.05.2025
Европа пытается склонить Трампа к своей позиции, заявил Песков
Расчет европейских политиков заключается в том, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:12:00+03:00
2025-05-19T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Расчет европейских политиков заключается в том, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к своей позиции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У них расчет на то, чтобы склонить Трампа к своей позиции", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о попытках Европы "обработать" Трампа перед его разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.
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дмитрий песков, европа, россия, сша, дональд трамп, в мире
Дмитрий Песков, Европа, Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Европа пытается склонить Трампа к своей позиции, заявил Песков
Песков: европейские политики пытаются склонить Трампа к своей позиции