https://ria.ru/20250519/peskov-2017847572.html

В Кремле рассказали о графике Путина в понедельник

В Кремле рассказали о графике Путина в понедельник - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле рассказали о графике Путина в понедельник

Президент России Владимир Путин в понедельник будет работать в Сочи и посетит новую музыкальную школу в "Сириусе", а также проведет заседание попечительского... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:01:00+03:00

2025-05-19T15:01:00+03:00

2025-05-19T15:05:00+03:00

сочи

владимир путин

россия

федеральная территория "сириус"

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник будет работать в Сочи и посетит новую музыкальную школу в "Сириусе", а также проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент работает сегодня в Сочи, занимается сегодня делами "Сириуса". "Сириус", собственно, это его задумка, его реализация. И, конечно же, президент, возглавляя попечительский совет, который он сегодня проведет, постоянно держит под своим контролем то, как "Сириус" развивается. А развивается он блестяще", - сказал Песков журналистам в понедельник.Он отметил, что заседание попечительского совета пройдет с обычной повесткой - участники обсудят то, что уже сделано, а также планы дальнейшего развития."Планы развития всегда у "Сириуса" обширные. Там новая музыкальная школа, которую сегодня президент посетит. Детишки исполнят, талантливые музыканты, он с ними пообщается, ему покажут разные выставки и так далее", - рассказал представитель Кремля.Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи.Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус", теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж, инновационный научно-технологический центр.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017806156.html

https://ria.ru/20250519/peskov-2017807114.html

сочи

россия

федеральная территория "сириус"

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сочи, владимир путин, россия, федеральная территория "сириус", дмитрий песков